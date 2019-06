Amaja, da Verona parte la corsa per Miss Mondo

Lunghi capelli scuri, splendidi occhi di velluto dal taglio orientale e un fisico mozzafiato. Si chiama Amaja Perera la diciassettenne veronese che rappresenta il Veneto all’edizione 2019 di Miss Mondo, le cui finali si terranno nella notte di sabato prossimo, 15 giugno, al teatro Italia di Gallipoli: una grande festa che vedrà cinquanta finaliste contendersi la possibilità di rappresentare l'Italia per il titolo di bellezza planetaria, con la conduzione di Giorgia Palmas e la presenza di ospiti quali Bianca Atzei, Filippo Magnini, Luca Abete, Pino Campagna, Alessandro Cecchi Paone.

Amaja, che è di origine srilankese, vive con la famiglia (mamma, papà e un fratello maggiore) allo Stadio e frequenta l’Istituto Sanmicheli, settore moda.

IL RACCONTO DELLA MAMMA

«Siamo molto emozionati, Amaja ora non può parlare, la sentiamo solo in orari stabiliti, le ragazze a Gallipoli sono molto impegnate in varie attività in vista della finale», racconta la mamma Margherita. «Ma la sentiamo felicissima. Essere arrivata alla finale, avere passato già le selezioni regionali è una bellissima soddisfazione perchè si tratta di un’esperienza unica, che le consente di conoscere tantissime persone».

Amaja del resto non è nuova ai concorsi di bellezza, e soprattutto non è nuova al successo: a livello locale ha partecipato a varie manifestazioni del genere, per esempio Ragazze per il cinema, classificandosi spesso ai primi posti, quando non prima assoluta. Per il calendario 2019 di Miss Cantagiro è stata scelta per il mese di settembre.

Ma come è cominciata l’avventura di Miss Mondo? «In realtà tutto è partito un po’ per caso», spiega ancora la mamma. «Quando mia figlia aveva ancora solo undici anni, un giorno che eravamo in vacanza al mare a Sottomarina e c’erano le selezioni per Miss Italia, si è avvicinato uno degli organizzatori dicendo che era una bellissima ragazza e che avrebbe dovuto entrare in questa realtà.

Allora era troppo giovane, non aveva senso. Ma Amaja, che aveva visto un articolo che parlava di Miss Italia su un giornale, era rimasta affascinata e così quando ha avuto l’età giusta ha cominciato con i concorsi di bellezza a livello locale, poi ha saputo di Miss Mondo e ha deciso di provare. Ha ottenuto lo scorso 31 maggio il primo posto come Miss Veneto nelle selezioni regionali che si sono svolte a Vicenza e ora eccola a Gallipoli». •

