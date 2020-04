«Il ministro della Salute commissari la Regione Veneto per la gestione delle case di riposo». Lo chiedono deputati veneti del Pd Diego Zardini e Alessia Rotta, per la presenza di focolai di coronavirus e di decessi nelle case di riposo della regione.

«È un’emergenza nell’emergenza - affermano Zardini e Rotta -. Nel Veronese ci sono case di riposo dove in pochi giorni la metà degli ospiti sono morti. In questi luoghi temiamo che il virus si stia diffondendo in maniera incontrollata e nonostante le numerose segnalazioni degli operatori sanitari, dei dipendenti delle strutture, dei sindaci e alcune interrogazioni in consiglio regionale, la situazione non migliora».

A oggi i casi che destano maggiore preoccupazione, anche se con dati ancora parziali e in costante aggiornamento, sono gli istituti di Villa Bartolomea (36 decessi su 68 pazienti), Sommacampagna (15 decessi su 70 pazienti), Lazise, Legnago, Pescantina e in molte altre strutture della provincia dove alte percentuali di operatori sono contagiati.

Non solo. La consigliera regionale Anna Maria Bigon (Pd) deposita due interrogazioni urgenti.

Lo scorso 9 aprile in sede di commissione consiliare, dietro sollecitazione della sottoscritta, scrive in un comunicato stampa, l’assessore regionale alla Sanità Manuela Lanzarin aveva assicurato che entro il lunedì successivo, dunque il 13 aprile, si sarebbero conclusi gli accertamenti in tutte le case di riposo venete. Alla fine della presente settimana, giungono tuttavia ancora segnali di allarme e preoccupazione da due importanti strutture del veronese come il Centro servizi Sacro Cuore di Mezzane, gestita dall’Istituto Sorelle della Misericordia con ospiti quasi tutti positivi e 19 operatori positivi, e dall’Ipab ‘Maria Gasparini di Villa Bartolomea, con 36 decessi su 68 ospiti.

In entrambi i casi la situazione sarebbe ancora fuori controllo, con il personale in qualche caso ancora in attesa di ricevere i risultati dei tamponi o anche soltanto la necessaria fornitura di dispositivi; gli ospiti terrorizzati i famigliari in ansia. Ricordiamo anche Sommacampagna con 15 decessi su 70 ospiti e Pescantina con 66 positivi su 92 ospiti. Oltre al caso di Legnago ed altri già conosciuti.

Con due interrogazioni distinte , che segue quella del 12 marzo in cui veniva chiesta la messa in sicurezza di operatori ed ospiti, chiedo dunque all’assessore di spiegare i motivi che avrebbero impedito di effettuare gli accertamenti promessi nelle sopra citate strutture. Forse Verona non è più Veneto? Chiedo inoltre di cominciare a fare chiarezza sulla gestione dell’emergenza nelle case di riposo veronesi e venete. Se da parte dell’Ulss o della Regione ci sono stati ritardi od omissioni, esse vanno accertate e i responsabili puniti. Su questo mi attendo un impegno formale da parte dell’assessore. Chiederò a seguito ispezione regionale sui fatti accaduti nelle case di riposo, conclude il comunicato.