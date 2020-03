La produzione era ferma da oltre 6 mesi, per questioni di «gravi violazioni delle norme ambientali» rilevate dall’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (Arpav) e confermate dalla Provincia con una determina del 25 settembre scorso. Ora per la cartiera di Ca' di David è scattata la sentenza di fallimento, emessa mercoledì dal tribunale ordinario di Verona. Del resto, con l’attività ferma era impossibile per l'azienda procedere al pagamento di stipendi e forniture.

Da anni i residenti del rione più a sud della città lamentavano la presenza di cumuli di semilavorati nei piazzali della cartiera di via Ca’ di Aprili, con tanto di ristagni d’acqua e di scorrazzare di topi, e pure di eccessivi rumori notturni. Inoltre nutrivano il sospetto, poi accertato dall’Arpav, di riversamenti nocivi nelle acque del canale Milani, emessi dal depuratore. I muri di confine, lacerati in alcuni punti e in fase di sistemazione solo negli ultimi tempi, facevano temere infine per fuoriuscite di materiale dal piazzale. Per questo, dopo accertamenti e verifiche ambientali da parte degli organi preposti, si è arrivata all'arresto totale della produzione. Il provvedimento del Tribunale è stato adottato a seguito delle rimostranze di una decina di creditori che denunciano l’insolvenza di cifre che vanno dai 37 ai 76mila euro. Emerge poi l’omesso pagamento di stipendi per altri 75 mila euro.

«Considerato che la società debitrice si è costituita ricostruendo le problematiche che hanno portato la società all’attuale impossibilità a svolgere qualunque tipo di attività e, come tale, a far fronte agli impegni assunti»; che «la deduzione secondo cui la sede di Roma è effettiva e li vengono prese tutte le decisioni amministrative è priva di riscontro»; che «il credito degli instanti è comprovato da decreti ingiuntivi e buste paga» e che, del resto, «la stessa azienda ha sostanzialmente confermato l’impossibilità a svolgere qualunque tipo di attività», il tribunale della nostra città ha quindi dichiarato il fallimento della cartiera di via Ca’ di Aprili 43, e ordina al fallito di «depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali, nonché l’elenco dei creditori». La verifica dello stato passivo avrà luogo davanti al giudice il 3 luglio. A meno di ricorsi, quindi, si chiude un'odissea che va avanti da anni.

È dal 2012 infatti che la vicenda si trascina, con una serie di proroghe della Provincia per evitare di interrompere la produzione dell’impianto e salvaguardare i posti di lavoro. Nel 2017 era arrivata la prima ordinanza di chiusura, alla luce di provvedimenti non presi o risultati inefficaci. Dopo sei mesi la cartiera si era rimessa in moto, dopo un ricorso al Tar in cui aveva chiesto di poter riattivare gli impianti, pur a regime ridotto, per rientrare nelle condizioni conformi a chiedere una nuova Aia definitiva. Dopo ulteriori controlli e la rivelazione di sforamenti dei parametri di legge, che avevano portato anche l'amministrazione comunale a ribadire la necessità di «un programma di smaltimento» mai pervenuto, si è arrivati al provvedimento attuale. Nonostante ne sia giunta voce, i 35 dipendenti non hanno avuto comunicazioni formali in merito e, non essendoci ancora stato alcun incontro con il curatore incaricato dal giudice fallimentare per gestire l’iter, L’azienda al momento non si esprime.

