Caro affitti e Covid, in stazione si abbassano le saracinesche: chiude la Feltrinelli

La Feltrinelli in stazione ha le ore contate. Domani sarà infatti l'ultimo giorno di vendita. Poi la libreria chiuderà definitivamente i battenti, con il dispiacere sia dei viaggiatori di passaggio che dei veronesi affezionati. Sono molti gli studenti, i pendolari o semplicemente i residenti delle zone limitrofe che sentiranno la mancanza di poter acquistare libri, gadget e giochi nello spazio esterno al centro città e per questo ritenuto più facilmente accessibile rispetto a quello in via Quattro Spade. «La contingenza del periodo e i pochi flussi turistici hanno portato a questa decisione», fanno sapere dalla casa madre, invitando ad affluire negli spazi della Feltrinelli Red in viale dell'Agricoltura, dove si coniuga la funzione letteraria con quella food.

Di 116 negozi, al momento, quello nella stazione ferroviaria di Verona è l'unico a chiudere. I tre dipendenti del punto vendita, aperto una decina di anni fa, saranno ricollocati in altre sedi, ma per i lettori la perdita è tangibile. «Trovo che la presenza delle librerie sia fondamentale, specie nelle stazioni», dice la signora Beatrice di Mestre, mentre esce dalla libreria. «L'unica cosa che regalo e compro sono i libri e questo punto vendita è molto comodo», commenta la veronese Barbara Bogoni dopo i suoi acquisti.

«È una sconfitta anche in termini di divulgazione della cultura». Del resto le saracinesche delle attività all'interno della stazione si stanno abbassando progressivamente ormai da un anno. Nonostante sul sito di Grandi Stazioni - impresa pubblica nata nel 1998 per riqualificare e gestire, anche commercialmente, le 14 maggiori stazioni italiane - gli shop risultino ancora presenti e aperti regolarmente, hanno già rinunciato allo spazio in galleria sia la Chicco che il negozio Sbs di cellulari e accessori, seguiti a ruota dal marchio economico di abbigliamento maschile Cotton&Silk, chiuso a fine agosto, e infine, un paio di settimane fa, dal negozio di borse e valigie Carpisa. Spizzico, dopo una pausa durata un anno e mezzo, ora è al suo posto ma Desigual arranca e lo stesso vale per l'unico negozio del brand Milanoptics presente in Veneto che, tra un anno, alla cessazione del contratto con Grandi Stazione, con tutta probabilità libererà il campo.

Tra i pochi superstiti resistono l'edicola, la parafarmacia e il tabaccaio. Al di là delle criticità imposte dalla pandemia, con un netto calo dei fatturati per tutti, sembra che l'ostacolo più grande per mantenere allestite le vetrine siano per molti gli affitti elevati chiesti da Grandi Stazioni che, interpellata, al momento non rilascia dichiarazioni. È però un dato di fatto che gli affittuari arrivino a spendere 5mila euro di affitto al mese per piccoli vani e fino a oltre 20mila euro per spazi più ampi. La tabaccheria ne sborsa circa 14 mila, ed è ferma al vecchio affitto.

«Il calo di gente e di vendite è enorme, di circa il 60%», riferiscono nel negozio di abbigliamento Desigual, dove restano con il fiato sospeso sul futuro dell'attività. «Gli affitti alle stelle sono restati immutati anche durante il lockdown, e vengono imposti determinati orari di apertura, che implicano la necessità personale», evidenziano nel locale di ottica. «Prima gli affitti venivano pagati a Ferrovie dello Stato, dal 2000 a Itf spa, partecipata al 100% da Fs e i prezzi erano ragionevoli», ricorda il titolare della tabaccheria, Roberto Forini, anche presidente provinciale della Federazione italiana tabaccai. «Con Grandi Stazioni i costi sono raddoppiati. Nonostante il contenzioso in corso, in 38 anni non abbiamo saltato una rata. Non si capisce quale sia la strategia commerciale e assistiamo a una spirale a scendere che sta svuotando la stazione, ormai sempre più deserta».