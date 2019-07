Vi piacerebbe trovare una medicina naturale, a costo zero e priva di controindicazioni? Basta che vi guardiate intorno, perché parliamo del paesaggio. È l’ecoterapia la notizia di copertina dell’inserto «Buona settimana», domani in edicola con L’Arena. Se è infatti palese che una passeggiata nel verde aiuta a rasserenarci, oggi la scienza può provare gli innumerevoli benefici che ci regalano la vista da un belvedere, un’alba, un tramonto. Mentre un gruppo di medici ha già iniziato a prescrivere gite terapeutiche nei parchi e «sedute» di panorami.

Per il benessere, focus sugli sport che allungano la vita. E in cima alla classifica delle discipline che riducono il rischio di morte precoce ce n’è una “insospettabile”. I cani che entrano anche in carcere e diventano «maestri» di autocontrollo per i detenuti aprono la doppia pagina degli animali, dove parleremo anche di una «new entry» nel mondo dei pet: l’asino. Infine, le serie televisive più seguite, i consigli per il film (sul grande schermo), il libro della settimana e l’agenda con gli appuntamenti di musica, teatro e danza in calendario.