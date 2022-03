Brugnaro: «Verona città metropolitana rafforzerà l'intero Veneto»

Dalla laguna di Venezia all’Adige il passo è breve. E Luigi Brugnaro, 61 anni, imprenditore, sindaco di Venezia al secondo mandato, presidente del nuovo partito Coraggio Italia - ventidue deputati, nove senatori - non vede antagonismi. Anzi.

«Il triangolo Padova-Treviso-Venezia preponderante in Veneto? No. Piuttosto Verona, polo economico centrale per il Paese, e poi con Trento, Mantova e Brescia, può diventare il perno di un’area metropolitana del Garda. Non in competizione con la Pa-Tre-Ve, ma complementare. Per rinforzare entrambe».

Brugnaro parla nella redazione de L’Arena, dove ha rilasciato un’intervista, presente il direttore Massimo Mamoli. Il sindaco della città lagunare è stato a Verona per rendere ufficiale il sostegno di Coraggio Italia alla ricandidatura a sindaco di Federico Sboarina, per il centrodestra, dopo essere stato a Fieragricola.

Sindaco Brugnaro, perché ha fondato Coraggio Italia? C’era bisogno di un nuovo partito? Non mi ero mai iscritto a un partito. Facevo parte dell’elettorato “liquido”, che cambiava spesso voto. Poi ho riflettuto sul fatto che io, figlio di un operaio e di una insegnante elementare, ho avuto opportunità, ho lavorato, e come tanti sono cresciuto nella cultura della meritocrazia, ora un po’ scomparsa.

Quindi? Alle elezioni politiche del 2018 il 32 per cento votò Movimento 5 Stelle. Lo fece perché c’era una forte esigenza di trasparenza, di onestà. Ecco, metà di quegli elettori si è persa, come i primi di Forza Italia che volevano riforme in senso liberale con concretezza, positività. Poi ci sono tutti i movimenti civici. Io da civico mi sono messo in gioco facendo il sindaco, ma dopo due mandati non puoi più farlo. E si rischia allora di perdere energie, di tanti sindaci.

Coraggio Italia come si colloca in questo percorso? Vuole dare possibilità e agibilità a tante persone che non si collocano o a destra o a sinistra. Io credo che nel centrodestra certi programmi di concretezza, del fare, si possano realizzare.

Sembrano gli inizi di Forza Italia... Io avevo proposto a Berlusconi di fare una new company e non è escluso che ci si possa incontrare, ma ormai bisognava partire ed ecco perché è nato Coraggio Italia.

Magari con lei candidato per il Parlamento... La legge non consente ai sindaci di ricandidarsi, ma dovrebbero dimettersi sei mesi prima. L’Anci però ha richiesto che possano candidarsi senza doversi dimettere. Se fosse così, mi candiderei, ma se fossi eletto mi dimetterei, per resterei a fare il sindaco di Venezia, perché ho preso un impegno con i cittadini veneziani. Io voglio lavorare per gli imprenditori, per i giovani, per chi è in difficoltà. Io e l’ex campione olimpionico di scherma Marco Marin, con cui ho fondato Coraggio Italia, siamo contrari alla riforma del catasto, perché la consideriamo sbagliata.

Qui a Verona Forza Italia sta sondando un accordo con Tosi e ora vedremo cosa farà con Sboarina. Mentre lei ha già scelto Sboarina. Perché lui? Perché quando tu lavori bene meriti la continuità. Io e Sboarina abbiamo collaborato, in questi due anni di pandemia, anche con altri sindaci.

A Padova però lei sostiene Francesco Peghin, imprenditore, candidato del centrodestra, e non l’uscente di centrosinistra Sergio Giordani, che pure gode di consensi per avere ben amministrato... Ma io voto la continuità di un sindaco di centrodestra. Peghin è un mio amico, è stato presidente di Confindustria di Padova quando io lo ero di Venezia. So quanto perbene e caparbio è, è una risorsa. A Tosi ho detto di fare le sue proposte, non di andare contro altri.

Verona di che cosa ha bisogno? Va collegata ancora di più con le fibre ottiche, resa più internazionale, facendo in modo che tutte le sue eccellenze, come la Fiera, vadano evidenziate. Vedere tanta gente a Fieragricola, in presenza, dopo due anni di pandemia, non è scontato. È frutto di una macchina organizzativa esperta. Mi chiedo, allora: perché cambiare e non dare continuità all’amministrazione uscente?

Auspica che anche Forza Italia sia per Sboarina? Michele Zuin, un mio assessore, coordinatore regionale di Forza Italia, è un amico. Credo si debba lavorare per unire, non per dividere.

La visione che sottende all’asse politico Sboarina-Brugnaro qual è? Lei è sempre stato un sostenitore della Pa-Tre-Ve... Ma ho sempre sostenuto che Verona deve diventare città metropolitana e attrarre Trento, Brescia, Mantova, in una regione del Garda. Quindi c’è Venezia, Verona e poi c’è Milano. Questo è l’asse. E il porto di Venezia è anche quello di Verona, e lo stesso vale per gli aeroporti. Ricordo che la cifra di una città metropolitana sono i tempi di attraversamento. Dubai in taxi si attraversa in settanta minuti. Ecco, questa è la tempistica anche per Verona e il suo hinterland. Tutti, quindi, abbiamo interesse a valorizzare quest’area.

Sarebbe disposto a spendersi per Verona città metropolitana, un obiettivo del programma di Confindustria Verona 2040? Certo. Io penso che se il tuo vicino sta bene, stai meglio anche tu e viceversa.

Turismo e cultura: Verona e Venezia come possono collaborare? È partita la sperimentazione del biglietto unico treno, autobus, navigazione, per Verona e Venezia. Altri obiettivi? Chi va a Venezia per turismo poi può andare sul lago di Garda, dove per anni sono stato in vacanza, e viceversa. Le offerte turistiche devono completarsi. La competizione deve essere al rialzo. Io sono stato d’accordo per Verona città olimpica 2026 per le cerimonie in Arena.

Lei ha puntato molto sulla qualità del turismo, a Venezia, più che sulla quantità. Come si fa, allora, a conciliare l’attrattività di una città con la qualità dell’offerta? Noi siamo l’unica città che avvierà la prenotabilità del centro. Per tutti i centri storici è inevitabile si arrivi a questo. E dovremo spiegarlo bene agli albergatori e ai ristoratori. Ma poi c’è una filiera da valorizzare che lavora sugli eventi, sulla qualità dei prodotti e voi a Verona avete il Vinitaly. Dove verrò, all’azienda di mio figlio.

Altre sinergie possibili? Sulla cultura. Possiamo creare momenti comuni di cultura, di collaborazione, anche con l’Università. Noi abbiamo grandi rapporti con il Giappone, con la Cina. E con l’Europa: ma qui, insieme, dobbiamo migliorare.

Lei e Sboarina avete collaborato molto, insieme ad altri sindaci, per fronteggiare l’emergenza pandemia. Farete altrettanto per l’accoglienza ai profughi dell’Ucraina in guerra? Stanno arrivano milioni di profughi, in Europa. Ci stiamo tutti attrezzando per accoglierli, a Venezia, e lo stesso fa Sboarina. In Veneto abbiamo tante risorse, umane ed economiche, che vanno messe in rete, anche per questa nuova emergenza.