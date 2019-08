Alla Festa in Rosso di Verona è stato bruciato un motorino parcheggiato nell’area esterna. Ne dà notizia Rifondazione Comunista del Veneto che in un comunicato afferma che «risulta chiara l’evidenza di un gesto ostile e che poteva avere conseguenze ben più gravi, teso a colpire una manifestazione che si sta svolgendo con grande partecipazione e nella massima tranquillità e regolarità».

«Che fosse contro la Festa in Rosso - prosegue la nota di Prc - appare palese, visto dove il fatto è avvenuto, tra l’altro proprio sotto un manifesto di pubblicità della stessa. Altre volte, sempre durante la Festa in Rosso, avevamo dovuto registrare atti minacciosi come il lancio di petardi, la foratura di gomme delle auto o l’incendio di alcune nostre bandiere. Ma questa volta siamo davanti ad un gesto di livello diverso, di certo più elevato e pericoloso».

«L’aumento di provocazioni di questo tipo ci obbliga a richiamare l’attenzione della Verona democratica per contrastare, in maniera efficace, una tendenza che rischia di diventare particolarmente pericolosa per la convivenza civile di tutti» conclude Rifondazione Comunista del Veneto. L’incendio dall’intervento della squadra antincendio della Festa in Rosso che ha evitato la distruzione completa del motorino. È intervenuta la Polizia scientifica della Questura che ha sequestrato il mezzo per ulteriori accertamenti.