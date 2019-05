Tornano in piazza dei Signori le «Bollicine in Torre». Da venerdì 10 a domenica 12 maggio si potranno degustare oltre 70 etichette dei migliori spumanti italiani ed esteri, accompagnati da una selezione di prodotti gastronomici, tra i quali il formaggio Monte Veronese, la pasta artigianale, gli arrosticini abruzzesi e il prosciutto iberico. A più di 80 metri d’altezza, invece, sulla Torre del Lamberti, sarà possibile brindare con lo spumante veronese del Consorzio tutela vino Lessini Durello.

ORARI E PROGRAMMA. Tutti gli stand saranno aperti venerdì e sabato, dalle 17 alle 23, e domenica dalle 15 alle 20. In piazza, ad allietare l’evento, alcuni artisti che proporranno musica dal vivo. Venerdì si esibirà l’arpista Diane Peters, sabato il pianista jazz Daniele Rotunno e domenica, alle 17, gli Sbandieratori di San Bonifacio.

BIGLIETTI. Il biglietto, acquistabile al prezzo di 10 euro, darà diritto a cinque gettoni per le degustazioni degli spumanti, al bicchiere celebrativo e alla tracollina porta-bicchiere, oltre ad un ingresso per salire sulla Torre dei Lamberti e a un biglietto per la Funicolare di Castel San Pietro, entrambi validi fino al prossimo 30 settembre. Per ulteriori degustazioni, il pubblico potrà acquistare altri gettoni. Le degustazioni gastronomiche, invece, si acquisteranno direttamente negli stand dedicati.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione culturale Hostaria e dal Comune, con il patrocinio della Regione Veneto e in collaborazione con l’agenzia Must-In, Challenge Euposia, Torre dei Lamberti e Funicolare Castel San Pietro.