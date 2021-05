Biscotti a cuore contro le malattie rare: in piazza Bra per Uildm e Telethon

Le «mamme rare», che infondono coraggio e fiducia e insegnano ai loro figli che realizzare i sogni è possibile anche se si soffre di una malattia genetica rara, sono al centro della campagna di primavera «Io per lei» con cui Fondazione Telethon e Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare supportano la ricerca scientifica a favore delle malattie genetiche rare.

Anche Verona aderisce: domenica 2 maggio, per festeggiare pure la festa della mamma, nello stand di Uildm Verona Onlus in piazza Bra sarà possibile acquistare una scatola di biscotti a forma a cuore, prodotti dalla pasticceria genovese Grondona, nelle tre varianti al cioccolato, con gocce di cioccolato e con arance di Sicilia. Il ricavato sarà diviso a metà tra Fondazione Telethon e la sezione veronese di Uildm.

I volontari dell'associazione saranno presenti per raccontare il lavoro svolto in questi anni. Attraverso la Fondazione Speranza Onlus, Uildm Verona gestisce un centro riabilitativo con circa 400 pazienti affetti da distrofia muscolare, sclerosi multipla laterale amiotrofica, sclerosi multipla e artrofie spinali.

Nel 2020 i volontari hanno effettuato undicimila ore di servizio. «Una rete di solidarietà per le mamme di bambini affetti da malattie genetiche rare, ma anche per tutte le donne malate», afferma l'assessore ai Servizi sociali Daniela Maellare, che ha presentato l'iniziativa in Municipio assieme a Davide Tamellini, presidente di Uildm Verona Onlus, e al coordinatore Giuseppe Fiorio. «La ricerca può migliorare e salvare la vita dei loro figli, oltre a fornire quei supporti e servizi a sostegno delle famiglie che non devono sentirsi sole nel difficile viaggio della malattia».