Binari e treni affollati, suona un campanello d'allarme

Assembramenti sui treni diretti al lago. La visuale di persone stipate su vagoni a abitacoli per la salita e discesa, spinge il consigliere comunale del Pd, Federico Benini, a reclamare interventi a tutela della salute pubblica. Anche in vista della riapertura delle scuole a settembre.

Le immagini non sono nuove. Di segnalazioni ce ne sono state anche nei mesi passati, sia per quanto riguarda l'affollamento sui binari, sia per la mancanza di corse nelle ore di punta anche nel trasporto pubblico locale. Eppure, anche a fronte della ripresa dei contagi, ancora si creano situazioni difficili da digerire, per chi si trova a contingentare posti e afflussi in locali o ad eventi, con regole ancora più stringenti visto l'obbligo del green pass a partire dal 6 agosto.

«Dove sono Ulss, Comune e Regione?», chiede Benini, mostrando delle foto di mercoledì mattina alle 11.30 sul regionale diretto a Peschiera completamente preso d'assalto. «Migliaia di morti e centinaia di miliardi di danni economici non hanno insegnato nulla. Malgrado i segnaposti per terra, che indicano le distanze minima da rispettare, il binario era stipato di viaggiatori, probabilmente in buona parte diretti ai parchi di divertimento del lago, visto che molti sono giovanissimi. Dopo tante parole su vaccinazioni e variante delta, assistiamo ancora a scene come questa che rappresentano benzina sul fuoco della quarta ondata pandemica già in corso. Mi chiedo dove siano le autorità sanitarie cittadine».

E continua: «Oltre che insalubri tali assembramenti sono anche incivili in quanto indicativi di una offerta di trasporto assolutamente insufficiente rispetto alla domanda dei cittadini. Tremo al solo pensiero di quello che accadrà a settembre con la riapertura delle scuole visto che, per il secondo anno di fila, non è in programma da parte del Comune e della Regione nessun potenziamento strutturale del servizio di trasporto pubblico».

Timori ne nutre anche la vicepresidente della Regione, Elisa De Berti, specie circa un'eventuale ulteriore limitazione dei posti a sedere. «La tratta verso Peschiera compete alla Lombardia e non entro quindi nel caso specifico», commenta la vicepresidente della Regione, Elisa De Berti. «Detto questo assistiamo ad alcune criticità anche verso Venezia, specie nel fine settimana. Il più delle volte si tratta di persone stipate in un vagone, per praticità o perché si preparano all'uscita, mentre la capienza complessiva dell'80 per cento sui treni è rispettata. Non possiamo quindi che appellarci alla coscienza dei singoli cittadini e al loro buon senso. Ora si parla di green pass anche per l'accesso ai treni, anche se resterà il problema dei controlli. Spero che non si torni a ridurre la capienza al 50 per cento e che quanto meno con la certificazione verde si resti all'80 che è già una limitazione che crea non poche difficoltà».