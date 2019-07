Con 70mila euro, stanziati oggi dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore alla Sanità e Sociale Manuela Lanzarin, la Regione Veneto finanzierà la realizzazione di campi scuola dedicati ai ragazzi diabetici. Il Finanziamento sarà assegnato, tramite Azienda Zero, all’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.

Il coordinamento clinico gestionale del progetto è affidato a Claudio Maffeis, primario di Pediatria a Indirizzo Diabetologico e Malattie del Metabolismo, Centro Regionale Specializzato in Diabetologia pediatrica. «Accettare una malattia invalidante come il diabete è difficile anche per un adulto, figuriamoci per un bambino - commenta Lanzarin - ed è per questo che come Regione crediamo molto in questi campi scuola, dove i ragazzi vivono in compagnia e imparano, divertendosi assieme, ad autogestire la patologia, a fare in autonomia i controlli e ad assumere le terapie necessarie. Senza contare che il campo scuola vissuto "da solo" non solo aiuta il ragazzo ad avere più sicurezza in sé stesso, ma ha effetti positivi anche sulle famiglie, rassicurate da un figlio capace di gestirsi in autonomia».