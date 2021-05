«Basta morti sul lavoro!», i sindacati scendono in piazza

«Basta morti sul lavoro!». Uno slogan ormai vecchio, ma sempre più attuale. Per questo, Cgil, Cisl e Uil e Fiom, insieme alle categorie industriali convocano per domani, giovedì 13 maggio, dalle 16 alle 17, in piazza dei Signori, una manifestazione unitaria per sensibilizzare su fatto che la «strage delle morti sul lavoro non si ferma».

«Il periodo che stiamo attraversando è stato travolto da numerosi casi di infortuni mortali sul lavoro e, purtroppo, non passa giorno che non se ne registrino di nuovi. Infortuni che non possiamo trattare come numeri, sono donne e uomini che hanno perso la vita e che lasciano nella disperazione i loro legami famigliari, nella provincia di Verona si denunciano ogni anno il 21% degli infortuni di tutto il Veneto: 14.397 denunce su un totale regionale di 65.437 nel 2020 e 16.265 denunce su un totale regionale di 77.124 del 2019», scrivono i sindacati.

«La ripartenza del paese non può avvenire a scapito delle lavoratrici e dei lavoratori, la pressione per recuperare i risultati industriali e produttivi non deve essere la priorità, lo abbiamo affermato durante la fase più acuta della pandemia, lo affermiamo ora “prima di tutto la sicurezza". La vita umana viene prima di ogni logica di profitto, di mercato, di competitività», prosegue la nota della triplice che chiede alle imprese di investire sulla sicurezza.

Adeguare degli impianti adottando le migliori tecnologie disponibili e investire nella formazione continua dei lavoratori e dei loro preposti è la richiesta dei sindacati «consapevoli che durante l’emergenza sanitaria la loro attenzione si è catalizzata prevalentemente nelle attività di supporto alle aziende in chiave di contenimento della diffusione del virus, ma ora è indispensabile tornare a concentrarsi sulla salute e sicurezza in tutti i suoi aspetti, avviando un'azione di rilancio di tutte le attività della prevenzione».

L'appello dei sindacati è rivolto anche alla Regione, «che deve rafforzare l'azione degli enti ispettivi e implementare gli organici», e al Prefetto al quale chiedono un incontro.

LO SCIOPERO. Sempre sulla questione sicurezza sul lavoro, la segreteria della Fiom di Verona ha chiesto a tutte le Rappresentanze Sindacali dei metalmeccanici di proclamare negli stabilimenti 1 ora di sciopero o di assemblea, o altre iniziative sul tema della Salute e Sicurezza il 13 Maggio.

«Per non dimenticare tutti i lavoratori morti o gravemente feriti anche nella provincia di Verona, e per non dimenticare la tragedia accaduta il 13 maggio 2018 nello stabilimento padovano delle Acciaierie Venete, “incidente” che ha portato alla morte, fra atroci sofferenze, Sergiu Todita e Marian Bratu operai della ditta in appalto. La RSU delle Acciaierie Venete del sito di Domegliara, dalle ore 15 alle 16 in solidarietà con i colleghi di Padova, ricorderà il tragico evento fermando i lavoratori con 1 ora di assemblea dedicata al tema della salute e sicurezza, rafforzato nel contratto aziendale in via di definizione».