Bar e ristoranti, cambiano le regole: da oggi si mangia al chiuso e torna il caffè al banco

Un ritorno alle buone abitudini, atteso da tanti mesi. Oggi finalmente bar e ristoranti riaprono anche all’interno: si potrà prendere un caffè al bancone, un cappuccino con brioche al tavolo, senza più temere la pioggia o le temperature troppo basse, si potrà tornare a pranzare e cenare al coperto e senza più limiti di orario, se non quelli imposti dal coprifuoco.

Un primo passo importante che traghetta verso l’ingresso in zona bianca, previsto per lunedì prossimo.

Ristoranti. Bisognerà tuttavia fare i conti con qualche regola, stabilita dalla Conferenza delle Regioni in accordo col Governo. Non è più richiesto il limite di quattro persone sedute al tavolo, resta però indispensabile rispettare il distanziamento facendo in modo che ci sia almeno un metro tra i clienti che siedono in tavoli diversi. Continua a essere obbligatoria la mascherina quando non si sta seduti, dovranno essere messi a disposizione menu di carta plastificata, quindi igienizzabili dopo ogni utilizzo, oppure di carta usa e getta.

Non solo: come già accade ora all’esterno, al termine di ogni servizio al tavolo andrà assicurata la pulizia e la disinfezione. Le linee guida raccomandano anche di «mantenere aperte porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d’aria naturale negli ambienti interni». Ai ristoranti è anche suggerito l’accesso tramite prenotazione, e l’elenco dei clienti andrà tenuto per almeno 14 giorni.

Bar e locali. Tutte queste regole valgono anche per i bar. Ma un’altra novità importante, che ci restituisce un’abitudine che stavamo dimenticando, è la possibilità di bere e mangiare anche all’interno dei locali che non hanno posti a sedere. Tuttavia le indicazioni sono molto precise: «Per la consumazione al banco assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale».

Quanto all’orario, vale lo stesso discorso dei ristoranti: si può restare aperti fino a quando scatta il coprifuoco, quindi per ora fino alle 23, adottando misure per evitare eventuali assembramenti all’esterno del locale.

Coprifuoco. Stando alla roadmap indicata dal premier Mario Draghi è previsto un progressivo alleggerimento del coprifuoco: oggi è vietata la circolazione dopo le 23, a partire dal 7 giugno lo sarà dalla mezzanotte. Infine, dal 21 giugno, il divieto sarà definitivamente eliminato. Lunedì prossimo, tuttavia, la nostra regione dovrebbe passare in zona bianca e questo significherebbe la scomparsa di ogni limitazione di orario. In pratica, sarà possibile circolare a ogni ora del giorno e della notte, liberamente.

Riaperture. Zona bianca significa anche riaperture anticipate. Lunedì prossimo torneranno ad accendersi le luci nelle sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, che in zona gialla devono invece aspettare la data del primo luglio, così come i centri culturali, quelli sociali e i centri ricreativi: pure questi in Veneto potranno accogliere cittadini già dal 7 giugno.

Via libera alle nuotate nelle piscine al coperto, ai parchi tematici che non dovranno più attendere il 15 giugno, e anche alle discoteche: si potrà ascoltare musica, bere, mangiare, ma non ballare.

Cerimonie e matrimoni. Feste e banchetti in zona gialla devono aspettare la data del 15 giugno, mentre possono già ripartire in zona bianca. Indipendentemente dalla fascia di colore, gli ospiti dovranno esibire il certificato di avvenuta vaccinazione, o di guarigione dal Covid-19 o ancora di un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti. Non è fissato un numero massimo di invitati né di persone che devono sedere allo stesso tavolo purché sia rispettata la regola del distanziamento.

Via libera alla musica dal vivo, ma tra artisti e pubblico deve esserci uno spazio di almeno tre metri. Mascherina Anche in zona bianca resta l’obbligo di usare la mascherina, all’aperto quando non si può mantenere la distanza e al chiuso nei luoghi pubblici. Possono continuare a farne a meno i bimbi sotto i sei anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’utilizzo del dispositivo.

Resta in vigore anche l’obbligo di distanziamento interpersonale, con l’obiettivo di evitare gli assembramenti. Sarà necessario continuare la buona pratica di pulire le mani con l’igienizzante mentre per chi gestisce esercizi pubblici è obbligatoria la sanificazione nei luoghi chiusi oltre ad una corretta aerazione. Molto importante, finita l’emergenza, ricordarsi di riprenotare tutti gli appuntamenti per esami con medici e specialisti, approfondire e aggiornare gli eventuali piani terapeutici, recuperare le visite cancellate durante il periodo Covid.