Banco Alimentare, Guido Biondani: «Vidi buttare sughi in discarica. E forse la scintilla nacque da lì»

Tutto comincia da una cena. E poi da una scommessa. Sono passati quasi trent’anni ma loro sono ancora lì. Ognuno a modo suo, visto che Guido ha 85 anni e il fisico non può essere quello di un ragazzino. Ma la testa e il cuore sono lì, in quel Banco Alimentare che ha fatto nascere a Verona. Assieme a compagni di viaggio preziosi come Enzo, che è ancora lì a girare con il furgone per recuperare il cibo donato dalle aziende del territorio e a scaricare bancali di scatoloni. Lui che di anni ne ha invece 77, con lo spirito ancora giovanissimo.

Basta sprechi «Erano i primi anni ’90 e avevo visto in una discarica buttare via bancali di sughi solo perchè c’era un’etichetta rovescia», racconta Guido Biondani, attualmente presidente onorario del Banco Alimentare del Veneto, «dopo pochi giorni ad una cena ho conosciuto Marco Lucchini, figura di riferimento del Banco Alimentare a Milano». E da lì a poco parte l’idea di iniziare anche nel Veneto e da Verona. Biondani supera anche lo scoglio economico e il primo magazzino è proprio a casa sua. «Siamo partiti con Francesco Benini e Emanuela Lucchini», a cui poi si aggiungeranno i volontari Enzo Stanziali, Pietro Castagnetti e Luciano Ruffo. Era il 1993, l’avventura ora assumeva contorni sempre più grandi.

All’inizio furono le brioche «Il primo carico fu donato dalla Ferrero, tre bancali di brioche in scadenza, in pochi anni siamo arrivati a 600 quintali di merce all’anno con almeno 30 enti che venivano a chiederla», racconta Guido, che ha passato la mano poi alla figlia Adele, attuale presidente del Banco Alimentare del Veneto. «Oggi faccio quello che posso, a 85 anni non posso esserci tutti i giorni ma è una gioia immensa vedere mia figlia portare avanti tutto in prima persona».

A sollevare pacchi e a recuperare la merce con il furgone oggi c’è ancora Enzo Stanziali, un’altra delle anime del Banco. «Era una scommessa, tra i primi carichi che sono andato a prendere ricordo i 70 chili di pasta donati dal pastificio di Giovanni Rana e da un’altra azienda veronese, dati poi ai frati del Barana di via Fincato», l’immagine fissa nella mente di Enzo. In poco tempo la crescita è incredibile. «Le imprese ci donavano molto ma c’era sempre più richiesta e non bastava mai, quanti giri con il furgone per andare a caricare e portare tutto in magazzino». Il cassetto dei ricordi è pieno di momenti da raccontare. «Il Banco mi ha dato tanto, quando torni a casa sei stanco per la fatica di scaricare pacchi e girare sul furgone, ma sei anche contento perchè sai che stai facendo qualcosa per gli altri».

Cavaliere della Repubblica E proprio Enzo lo fa da quasi trent’anni, ricevendo anche qualche mese fa l’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica per la sua attività nel volontariato. «Mi conoscono in tutta Italia perchè fino al 2006 circa per fare le convenzioni ci si trovava a Milano con tutti i Banco Alimentare sparsi in giro per il Paese, come una grande famiglia allargata in cui ognuno si dà da fare per gli altri». Anche a Verona nella sede di via Torricelli, anche se il lavoro è sempre tanto e le forze non bastano mai. «Ci aiutano molti ragazzi che seguono il programma dei lavori socialmente utili, magari servirebbe qualche pensionato in più a darci una mano, piuttosto di andare al bar venite ad aiutarci», l’appello a cui si aggiunge anche quello dell’amico Guido.