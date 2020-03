Via Ederle trappola per le due ruote

Via Ederle in Borgo Trento è diventata una minaccia per il popolo delle due ruote. Tanti i motociclisti che hanno rischiato di cadere. Lungo la strada, che dal Lungadige arriva in piazza Vittorio Veneto, si sono create a seguito di lavoro e successivi rattoppi, delle crepe micidiali per motociclisti e ciclisti.

Basta che la ruota anteriore si infili dentro per rischiare di perdere l'equilibrio e andare a sbattere contro le auto in sosta o, peggio, venire travolti dalle auto che segue.

Leggi anche: Lamentele dei cittadini Buche, erba alta e rifiuti Lamentele sono giunte anche per i buchi nelle strade. STELLA-CISCATO

Marzio Perbellini