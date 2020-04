Continuava a vendere cibo all’interno del suo locale e consentiva l’accesso ai propri clienti senza, peraltro, adottare alcuna delle precauzioni imposte: niente mascherina, niente guanti. È così che è stato scoperto a lavorare P.V.S., ventisettenne indiano, titolare del Pizza-kebab-snack Orange Food di via Legnago.

Gli agenti delle Volanti, impegnati in controlli a tappeto per verificare il rispetto delle misure imposte da Governo e Regione per il contenimento del contagio da virus Covid19, ieri sera, poco dopo le 20, si sono imbattuti in un cliente che usciva dal locale senza indossare dispositivi di sicurezza, con le pizze appena acquistate e si allontanava con la propria auto.

I poliziotti sono quindi entrati all’Orange Food e hanno trovato il titolare senza mascherina e senza guanti, misure preventive di protezione imposte lo scorso 13 aprile con ordinanza regionale. Più d’una, dunque, le violazioni: il mancato rispetto dell’obbligo di chiusura al pubblico e l’inosservanza delle misure di sicurezza della Regione Veneto. L’uomo è stato quindi multato ed è stata disposta la chiusura del locale per 5 giorni.