Ha 92 anni, vive da sola in un appartamento dell’Agec in Borgo Milano. Ma l’alloggio si trova al quarto piano; è servito da un ascensore molto piccolo - quasi un montacarichi - in cui non entrano né una sedia a rotelle né un deambulatore. Di fatto, la signora è «imprigionata» in casa. In più, quelle cinque stanze in via Molise sono ormai sovradimensionate per una donna anziana. Lei, Elsa Pavoni, ha chiesto diverse volte all’azienda comunale di vedersi assegnare una casa più piccola e più adatta.

Ma il suo reddito sfora la soglia minima e ha avuto un'eredità, quindi rischia di perdere il diritto alla casa in cui abita. Per la quale intanto le è stato aumentato l'affitto, secondo la nuova legge regionale.

Il presidente dell'Agec Roberto Niccolai, chiarisce: «La signora Pavoni ha, purtroppo, un Isee Erp ben eccedente i 20mila euro e, secondo la nuova normativa, il suo contratto è in decadenza. Abbiamo chiesto alla Regione una deroga per le persone oltre i 70 anni d'età indipendentemente dal loro Isee, e credo che verrà accolta».

L.Co.