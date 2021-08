Autovelox e ufficio mobile, ecco dove saranno gli agenti della polizia locale la prossima settimana

Proseguono i controlli settimanali della Polizia Locale con l’obiettivo di contrastare la velocità eccessiva dei veicoli sulle strade cittadine. Da lunedì 30 agosto e per tutta la settimana le pattuglie dedicate alle verifiche con autovelox e telelaser sono in servizio in

via San Michele,

corso Venezia,

via Turbina,

via Carnia,

via Palazzina,

via della Libertà.

tangenziale Nord, prima dell’uscita di Santa Lucia.

L’Ufficio Mobile di Prossimità invece sarà in servizio nei mercati rionali e nelle principali piazze e aree verdi dei quartieri. Nello specifico: