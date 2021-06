Linee Atv, deviazioni e fermate sospese per la mezza maratona

Domenica 13 giugno, in occasione della 14ª Giulietta e Romeo "Half Marathon e Avesani Monument Run, Atv effettua delle modifiche ai servizi urbano ed extraurbano. Qui di seguito le variazioni linea per linea.

SERVIZIO URBANO

Linea 90 direzione Croce Bianca/Pescantina: percorso regolare fino a via S. Paolo poi Lungadige Porta Vittoria (fermata provvisoria, per raggiungere Ospedale B. Trento utilizzare le linee 93-95-96-97 passanti su Lung. P. Vittoria - Piazza Isolo - via Mameli)- Ponte Aleardo Aleardi - via Pallone (fermata provvisoria) - via del Pontiere (fermata provvisoria) - via del Fante (fermata provvisoria)- via F. Faccio - Stazione Porta Nuova (Marc. D1), quindi transita dal marciapiede B2 e D2, canale "Piazzale XXV Aprile", quindi viale L. Dal Cero sottopasso Piazzale Porta Palio - via C. Galliano - Corso Milano (fermata provvisoria) - via Calderara (fermata provvisoria) - via S. Marco poi percorso regolare. Fermate sospese:

1919 St.ne S. Fermo, 2

1103 St.ne Maffei 8D

5 Piazza Bra

1568 C.so P. Nuova 24I

1569 C.so Porta Nuova 88 II

1509 Viale Palladio 4/A I

1510 Viale Palladio Fr. 29II

1511 Viale Palladio Fr. 53 III

1403 P.le Olimpia

2010 via Sogare, Fr. 5.

Linea 90 direzione S. Michele/Fondo Frugose: percorso regolare fino a via S. Marco poi via Calderara (fermata provvisoria) - Corso Milano (fermata provvisoria) - viale C. Galliano - sottopasso Porta Palio, prosegue su viale L. dal Cero, Piazzale XXV Aprile, quindi Stazione Porta Nuova (marc. B1) poi via Faccio - via Basso Acquar - via del Fante (fermata provvisoria) - via del Pontiere (fermata provvisoria) - via Pallone (fermata provvisoria) - Ponte Aleardo Aleardi - Lungadige Porta Vittoria Lungadige Porta Vittoria (fermata provvisoria, per raggiungere Ospedale B. Trento utilizzare le linee 93-95-96-97 passanti su Lung. P. Vittoria - Piazza Isolo - via Mameli) - via S. Paolo - via XX Settembre poi percorso regolare.

Fermate sospese:

2021 via Sogare, 5

1404 P.le Olimpia 1°

1512 Viale Palladio, 61I

1513 Viale Palladio, 29II

1514 Viale Palladio, 3 III

375 via Città di Nimes

3330 via Giberti

2304 via della Valverde 9 II

168 Piazza Bra

1104 Str.ne Maffei, 7

1920 St.ne S. Fermo fr.2.

Linea 91 direzione Santa Lucia/via Valeggio: percorso regolare fino a Porta Vescovo poi via XX Settembre (fermata provvisoria) - via S. Paolo, Lungadige Porta Vittoria Lungadige Porta Vittoria (fermata provvisoria, per raggiungere Ospedale B. Trento utilizzare le linee 93-95-96-97 passanti su Lung. P. Vittoria - Piazza Isolo - via Mameli) - Ponte Aleardo Aleardi - via Pallone (fermata provvisoria) - via del Pontiere (fermata provvisoria) - via del Fante (fermata provvisoria) - via F. Faccio - Stazione Porta Nuova (Marc. B2), poi percorso regolare.

Fermate sospese:

1961 Via San Nazaro 63 I

1962 Via San Nazaro 7 II

1209 Via Muro Padri 3 - 3457 Via Giardino Giusti, 8

3456 Via Santa Maria in Organo, 20

1927 Via S.Stefano 14

1928 P.ta San Giorgio 1115 Via Mameli 2 I

1116 Via Mameli 92 II

2005 P.le Stefani 1

524 Via De Lellis lato Adige

390 Viale Colombo 135 I

513 Via Da Vico I

514 Via Da Vico Fr. Caserma II

553 Via Da Vico 14 III

1582 P.tta Portichetti 1/B

1969 Rigaste S. Zeno 23

1576 t.ne Porta Palio 6 I

1979 Via Scalzi 25

525 Via Della Casa 6

374 Via Città di Nimes (dir. Stazione)

Linea 91 direzione S. Croce/S. Felice Extra: percorso regolare fino a Stazione P. Nuova (marc. D2), canale "Piazzale XXV Aprile", viale L. Dal Cero sottopasso Piazzale Porta Nuova poi via Faccio - via Basso Acquar - via del Fante (fermata provvisoria) - via del Pontiere (fermata provvisoria) - via Pallone (fermata provvisoria) - Ponte Aleardo Aleardi (fermata provvisoria, per raggiungere Ospedale B. Trento utilizzare le linee 93-95-96-97 passanti su Lung. P. Vittoria - Piazza Isolo - via Mameli) - via S. Paolo - via XX Settembre (fermata provvisoria) - Porta Vescovo poi percorso regolare.

Fermate sospese:

375 Via Città di Nimes (dir. Centro)

1984 P.za Simoni 4

1980 Via Scalzi 22

160 L.go Don Bosco Fr. 2/B

1583 Rigaste S. Zeno Fr. 23

392 P.za Corrubio 6

515 ia Da Vico 2 Caserma I

516 Via Da Vico Giardini II

388 Viale Colombo Fr. 125 I

389 Viale Colombo Fr. 137 II

523 Via De Lellis

2004 P.le Stefani 9

1121 via Mameli 41/B V

1122 Via Mameli 13 VI

1925 P.ta S.Giorgio 3

1926 Lungadige S.Giorgio Fr.2

905 Interrato dell'Acqua Morta Fr. 68

333 Via Carducci 14

1210 Via Muro Padri 20

1963 Via San Nazaro 10 I

1964 Via S. Nazaro 64 II

Linea 92 direzione Sacra Famiglia-Azzano: percorso regolare fino a via S. Paolo poi Lungadige Porta Vittoria (fermata provvisoria, per raggiungere Ospedale B. Trento utilizzare le linee 93-95-96-97 passanti su Lung. P. Vittoria - Piazza Isolo - via Mameli) - Ponte Aleardo Aleardi - via Pallone (fermata provvisoria) - via del Pontiere (fermata provvisoria) - via del Fante (fermata provvisoria) - via F. Faccio - Stazione Porta Nuova (Marc. B2), poi percorso regolare.

Fermate sospese:

1919 St.ne S.Fermo 2

1103 St.ne Maffei 8D

5 Piazza Bra

1568 C.so Porta Nuova 24 I

1569 C.so Porta Nuova 88 III

Linea 92 direzione Marzana-Stallavena: percorso regolare fino a Stazione P. Nuova (marc. B1) poi via Faccio - via Basso Acquar - via del Fante (fermata provvisoria) - via del Pontiere (fermata provvisoria) - via Pallone (fermata provvisoria) - Ponte Aleardo Aleardi - (fermata provvisoria, per raggiungere Ospedale B. Trento utilizzare le linee 93-95-96-97 passanti su Lung. P. Vittoria - Piazza Isolo - via Mameli) - via S. Paolo - via XX Settembre - Porta Vescovo poi percorso regolare.

Fermate sospese:

1570 C.so Porta Nuova 131 I

1572 C.so Porta Nuova 35 II

168 Piazza Bra

1104 St.ne Maffei 7

1920 St.ne S.Fermo Fr.2

Linea 93 direzione direzione Domegliara e Negrar: percorso regolare fino a Stazione P. Nuova (marc. D2), canale "Piazzale XXV Aprile", viale L. Dal Cero sottopasso Piazzale Porta Nuova poi via Faccio - via Basso Acquar - via del Fante (fermata provvisoria) - via del Pontiere (fermata provvisoria) - via Pallone (fermata provvisoria) - Ponte Aleardo Aleardi - Lungadige Porta Vittoria (fermata provvisoria, per raggiungere Porta Vescovo utilizzare le linee 90-91-92-98) via Interrato dell'Acqua Morta (fermata provvisoria) - Piazza Isolo (fermata provvisoria) - Lungadige S. Giorgio (fermata provvisoria) - via Mameli (fermata provvisoria) - via Bassini - Piazzale Stefani "Ospedale Maggiore" (fermata lato pulitura Ticino) - via Bassini, quindi via Mameli - via Adami - via Duse - via Baganzani (Capolinea provvisorio) Da inizio servizio (ore 5.00) fino al termine della manifestazione prevista per le ore 14:00 viene temporaneamente sospeso il servizio da via Cà di Cozzi per Domegliara e Negrar.

Fermate sospese:

375 Via Città di Nimes (dir. Centro)

1984 P.za Simoni 4

1980 Via Scalzi 22

352 Corso Cavour 49

364 C.so Cavour 29

526 Via Diaz 2

1705 Via Quattro Novembre 4 I

1706 Via Quattro Novembre 28 II

2313 Via Ventiquattro Maggio 6/B

1114 Via Trento, 6/A

301 Via Ca di Cozzi, 12 I

302 Via Ca di Cozzi Fr. 39 II

303 Via Ca di Cozzi Fr. 53 III

304 Via Preare Fr.40

1591 Via Preare Fr. 6

2370 Lungadige Attiraglio, 78

1585 P.za del Porto Giardini

171 Via Brennero 30

1807 Via Reti 7 Cap.

Parona: 103031 Case Popolari

103033 Parona piscine

103055 Schioppe

Arbizzano: 103037 Arbizzano

103039 Novare

Santa Maria di Negrar: 103041 Santa Maria di Negrar

103043 Pedemonte via Campostrini I

Pedemonte: 103045 via Campostrini II

103047 Via Campostrini III

103049 Lenguin - 103051 S. Floriano

S. Floriano: 103053 S. Floriano

103055 Mattonara

103057 Paladon

103059 S. Pietro Incariano.

103061 S. Pietro Incariano

103063 Bure

Gargagnago: 103065 Gargagnago

103067 Monteleone

103069 Pigna

Corgnano: 103071 Corgnano

103073 Corganno Pesa

Sant'Ambrogio: 103075 Sant'Ambrogio

103077 Cà del Piceto

Domegliara: 103079 Domegliara Campo sportivo

103081 Domegliara. Negrar:

104039 S. Maria di Negrar

104041 S. Vito di Negrar

104043 Negrar Cantina Sociale

104045 Mobilificio Mion - 104047 Negrar Ospedale - 104052 Negrar Cimitero.

Linea 93 direzione Cadidavid: (da inizio servizio (ore 5.00) fino al termine della manifestazione prevista per le ore 14:00 viene temporaneamente sospeso il servizio da Domegliara e Negrar a via Cà di Cozzi) partenza dal capolinea provvisorio di via Baganzani poi via Cà di Cozzi - via Trento - via Mameli - via Bassini - Piazzale Stefani Ospedale Maggiore (fermata lato Ospedale direzione Centro Storico), quindi non transita su via XXIV Maggio proseguire su via Bassini, via Mamelli (fermata provvisoria) - Lungadige S. Giorgio (fermata provvisoria) - Piazza Isolo (fermata provvisoria) - Interrato dell'Acqua Morta (fermata provvisoria) - Lungadige Porta Vittoria (fermata provvisoria, per raggiungere Porta Vescovo utilizzare le linee 90-91-92-98) - Ponte Aleardo Aleardi - via Pallone (fermata provvisoria) - via del Pontiere (fermata provvisoria) - via del Fante (fermata provvisoria) - via F. Faccio - Stazione Porta Nuova (Marc. B2), poi percorso regolare.

Fermate sospese

Domegliara: 103082 Domegliara

103080 Domegliara Campo sportivo

103078 Cà del Piceto

Sant'Ambrogio: 103076 Sant'Ambrogio

103074 Corgnano Pesa

103072 Corgnano

103070 Pigna

103068 Montelene

Gargagnago: 103066 Gargagnago

103064 Bure

S. Pietro in Cariano: 103062 S. Pietro in Cariano

103060 S. Pietro in Cariano

103058 Paldon

103056 Mattonara

S. Floriano: 103054 S. Floriano

103052 S. Floriano via Don Biasi

103050 Lenguin

103048 Pedemonte via Campostrini I

Pedemonte: 103046 Pedemonte via Campostrini II

103044 Pedemonte via Campostrini III

Santa Maria di Negrar: 103042 Santa Maria di Negrar

103040 Novare

Arbizzano: 103038 Arbizzano

103036 Schioppe

103034 Parona Piscine

Parona: 103032 Case Popolari

1807 via Retti 7 Cap.

2001 Largo stazione vecchia

1584 Piazza del Porto

2371 Lungadige Attiraglio

1592 Via Preare 6I

305 via Preare 40

306 via Ca di cozzi fr. 22.

2330 P.le Vittorio Veneto 5

1703 Via Quattro Novembre 17 I

1704 Via Quattro Novembre 1/B II

527 Via Diaz 9

351 C.so Cavour 32/B

1587 P.za Pasque Veronesi Fr. 9

1979 Via Scalzi 25

525 Via Della Casa 6

374 Via Città di Nimes (dir. Stazione).

Negrar: 104 Negrar Cimitero

104048 Negrar Ospedale

104046 Negrar Mion

104044 Negrar Cantina Sociale

104042 S. Vitto di Negrar

104040 Santa Maria di Negrar.

LINEA 94 Linea 94 direzione Saval: percorso regolare fino a Viale del Cimitero poi Ponte Aleardo Aleardi - via Pallone (fermata provvisoria, per raggiungere Ospedale B. Trento utilizzare le linee 93-95-96-97 passanti su Lung. P. Vittoria - Piazza Isolo - via Mameli) - via del Pontiere (fermata provvisoria)- via del Fante (fermata provvisoria) - via F. Faccio - Stazione Porta Nuova (Marc. D 2), canale "Piazzale XXV Aprile", quindi viale L. Dal Cero sottopasso Piazzale Porta Palio - via C. Galliano - Corso Milano (fermata provvisoria) - via L. Galvani (fermata provvisoria) - via Quarto Ponte (fermata provvisoria) - via Franchetti - via A. Emo - poi percorso regolare.

Fermate sospese:

1598 Via Pallone Fr. 11

5 Piazza Bra

1568 C.so Porta Nuova 24 I

1569 C.so Porta Nuova 88 III

375 Via Città di Nimes (dir. Centro)

1984 P.za Simoni 4

1980 Via Scalzi 22

352 Corso Cavour 49

364 C.so Cavour 29

526 Via Diaz 2

1705 Via Quattro Novembre 4 I

1706 Via Quattro Novembre 28 II

2313 Via Ventiquattro Maggio 6/B

2004 P.le Stefani 9

524 Via De Lellis lato Adige

390 Viale Colombo 135 I

391 Viale Colombo 117 Caserma II

508 Via Da Mosto Fr.9.

Linea 94 direzione S. Michele Extra/via Paganella: percorso regolare fino a via A. Emo poi via Franchetti - via Quarto Ponte (fermata provvisoria) - via L. Galvani (fermata provvisoria) - Corso Milano - C. Galliano sottopasso Porta Palio, viale L. dal Cero, Piazzale XXV Aprile, quindi Stazione Porta Nuova (marc. B1) poi via Faccio - via Basso Acquar - via del Fante (fermata provvisoria) - via del Pontiere (fermata provvisoria) - via Pallone - Ponte Aleardo Aleardi poi percorso regolare.

Fermate sospese:

509 Via Da Mosto 7

388 Viale Colombo Fr. 125 I

389 Viale Colombo Fr. 137 II

523 Via De Lellis

2009 P.le Stefani 10

2330 P.le Vittorio Veneto 5

1703 Via Quattro Novembre 17 I

1704 Via Quattro Novembre 1/B II

527 Via Diaz 9

351 C.so Cavour 32/B

1587 P.za Pasque Veronesi Fr. 9

1979 Via Scalzi 25

525 Via Della Casa 6

374 Via Città di Nimes (dir. Stazione)

1570 C.so Porta Nuova 131 I

1572 C.so Porta Nuova 35 II

168 Piazza Bra

1599 Via Pallone fr. 16.

LINEA 95 Linea 95 direzione Chievo: percorso regolare fino a Piazzale Stefani Ospedale Maggiore (fermata lato Ospedale direzione Centro Storico), non transitare su via XXIV Maggio prosegue su via Bassini, via Mamelli, Lungadige S. Giorgio (fermata provvisoria) - Piazza Isolo (fermata provvisoria) - Interrato dell'Acqua Morta (fermata provvisoria) - Lungadige Porta Vittoria (fermata provvisoria, per raggiungere Porta Vescovo utilizzare le linee 90-91-92-98) - Ponte Aleardo Aleardi - via Pallone (fermata provvisoria) - via del Pontiere (fermata provvisoria) - via del Fante (fermata provvisoria) - via F. Faccio (fermata provvisoria) - Stazione Porta Nuova (Mar. D1), quindi transita dal marciapiede B2 e D2, canale "Piazzale XXV Aprile", viale L. Dal Cero sottopasso Piazzale Porta Palio - via C. Galliano (fermata provvisoria) - Corso Milano (fermata provvisoria) poi percorso regolare.

Fermate sospese:

2330 P.le Vittorio Veneto 5

1703 Via Quattro Novembre 17 I

1704 Via Quattro Novembre 1/B II

527 Via Diaz 9

351 C.so Cavour 32/B

1587 P.za Pasque Veronesi Fr. 9

1979 Via Scalzi 25

525 Via Della Casa 6

374 Via Città di Nimes (dir. Stazione).

LINEA 95 Linea 95 direzione Torricelle: percorso regolare fino in Corso Milano (fermata provvisoria) poi viale C. Galliano - sottopasso Porta Palio, viale L. dal Cero, Piazzale XXV Aprile, quindi Stazione Porta Nuova (marc. D2), canale "Piazzale XXV Aprile", viale L. Dal Cero sottopasso Piazzale Porta Nuova poi via Faccio - via Basso Acquar - via del Fante (fermata provvisoria) - via del Pontiere (fermata provvisoria) - via Pallone (fermata provvisoria) - Ponte Aleardo Aleardi - Lungadige Porta Vittoria (fermata provvisoria, per raggiungere Porta Vescovo utilizzare le linee 90-91-92-98) - via Interrato dell'Acqua Morta (fermata provvisoria) - Piazza Isolo (fermata provvisoria) - Lungadige S. Giorgio (fermata provvisoria) - via Mameli (fermata provvisoria) - via Bassini - Piazzale Stefani "Ospedale Maggiore" (fermata lato pulitura Ticino) poi percorso regolare.

Fermate sospese:

375 Via Città di Nimes (dir. Centro)

1984 P.za Simoni 4

1980 Via Scalzi 22

352 Corso Cavour 49

364 C.so Cavour 29

526 Via Diaz 2

1705 Via Quattro Novembre 4 I

1706 Via Quattro Novembre 28 II

2313 Via Ventiquattro Maggio 6/B

LINEA 96 - 97 Linee 96-97 direzione Stazione Porta Nuova/Palazzina: percorso regolare fino a Piazzale Stefani "Ospedale Maggiore" (fermata lato Ospedale direzione Centro Storico), non transitare su via XXIV Maggio prosegue su via Bassini, via Mamelli, - Lungadige S. Giorgio (fermata provvisoria) - Piazza Isolo (fermata provvisoria) - Interrato dell'Acqua Morta (fermata provvisoria) - (fermata provvisoria, per raggiungere Porta Vescovo utilizzare le linee 90-91-92-98)- Ponte Aleardo Aleardi - via Pallone (fermata provvisoria) - via del Pontiere (fermata provvisoria) - via del Fante (fermata provvisoria) - via F. Faccio - Stazione Porta Nuova (Marc. B2), poi percorso regolare.

Fermate sospese:

148 Viale Bixio 27 I

147 Viale Bixio 3 II

824 Via Garibaldi 21

541 P.za Duomo 6

1146 Via Massalongo 5/C

2331 P.za Viviani 10

50 Lungadige Rubele, 16

1919 St.ne S.Fermo 2

1103 St.ne Maffei 8D

5 Piazza Bra

2305 Via della Valverde 26 I

2306 Via della Valverde 52/B II - 525 Via Della Casa 6 - 374 Via Città di Nimes (dir. Stazione)

Linea 97 direzione Avesa e linea 96 direzione Quinzano: percorso regolare fino a Stazione P. Nuova (marc. D2) canale "Piazzale XXV Aprile", viale L. Dal Cero sottopasso Piazzale Porta Nuova poi via Faccio - via Basso Acquar - via del Fante - via del Pontiere (fermata provvisoria) - via Pallone (fermata provvisoria) - Ponte Aleardo Aleardi - Lungadige Porta Vittoria (fermata provvisoria, per raggiungere Porta Vescovo utilizzare le linee 90-91-92-98) - via Interrato dell'Acqua Morta (fermata provvisoria) - Piazza Isolo (fermata provvisoria) - Lungadige S. Giorgio (fermata provvisoria) - via Mameli (fermata provvisoria) - via Bassini - Piazzale Stefani "Ospedale Maggiore" (fermata lato pulitura Ticino) poi percorso regolare.

Fermate sospese:

375 via Città di Nimes

3330 via Giberti

2304 via della Valverde 9 II

168 Piazza Bra

1104 Str.ne Maffei, 7

873 Lungadige Rubele, fr. 40B

874 Lungadige Rubele, fr. 16

7085 Via Sottoriva, 26

7087 via Garibaldi

146 Viale Bixio 4/C

507 Via Da Monte 2

7011 Via Da Monte, 14

Linea 98 Linea 98 direzione Santa Lucia - Villafranca: regolare fino a via S. Paolo poi Lungadige Porta Vittoria (fermata provvisoria, per raggiungere Ospedale B. Trento utilizzare le linee 93-95-96-97 passanti su Lung. P. Vittoria - Piazza Isolo - via Mameli) - Ponte Aleardo Aleardi - via Pallone (fermata provvisoria) - via del Pontiere (fermata provvisoria) - via del Fante (fermata provvisoria) - via F. Faccio - Stazione Porta Nuova (Marc. B2), poi percorso regolare.

Fermate sospese:

1919 St.ne S.Fermo 2

1103 St.ne Maffei 8D

5 Piazza Bra

1568 C.so Porta Nuova 24 I

1569 C.so Porta Nuova 88 III

Linea 98 direzione Montorio: percorso regolare fino a Stazione P. Nuova (marc. B1) poi via Faccio - via Basso Acquar - via del Fante (fermata provvisoria) - via del Pontiere (fermata provvisoria) - via Pallone (fermata provvisoria) - Ponte Aleardo Aleardi - Lungadige Porta Vittoria (fermata provvisoria, per raggiungere Ospedale B. Trento utilizzare le linee 93-95-96-97 passanti su Lung. P. Vittoria - Piazza Isolo - via Mameli) - via S. Paolo - via XX Settembre - Porta Vescovo poi percorso regolare.

Fermate sospese:

375 via Città di Nimes

3330 via Giberti

2304 via della Valverde 9 II

168 Piazza Bra

1104 Str.ne Maffei, 7

1920 St.ne S. Fermo fr.2.

LINEA 77 PARK CENTRO- PALAZZO PIRELLI: il servizio viene sospeso fino al termine della manifestazione prevista per le ore 14:00

SERVIZIO EXTRAURBANO

Linee 110 - 115 direzione Verona - Stazione P. Nuova: percorso regolare fino a via S. Paolo poi Lungadige Porta Vittoria (fermata provvisoria) - proseguire su Lungadige Galtarossa - Ponte S. Francesco - via F. Faccio - Piazzale XXV Aprile - Stazione P. Nuova. Fermata sospesa: 115008 Stradone S. Fermo - 115006 Stradone Maffei - 103004 Corso Porta Nuova FR.33 Fermata alternativa: 103008 Lungadige Porta Vittoria

Linea 110 - 115 e 503 Bus Walk&Bike direzione Bosco Chiesanuova: partenza dalla Stazione P. Nuova poi Piazzale XXV Aprile - via F. Faccio - Ponte S. Francesco - Lungadige Galtarossa - Lungadige Porta Vittoria (fermata provvisoria) - via S. Paolo - via XX Settembre poi percorso regolare. Fermata sospesa: Corso Porta Nuova 33 (FERM.3) - 115005 Stradone Maffei - 115007 Stradone S. Fermo Fermata alternativa: 103007 Lungadige Porta Vittoria Bus Walk&Bike fermata alternativa: 103007 Lungadige Porta Vittoria

Linee 121 - linea 130 direzione Verona - Stazione P. Nuova: percorso regolare fino a via S. Paolo, Lungadige Porta Vittoria (fermata provvisoria) - prosegue su Lungadige Galtarossa - Ponte S. Francesco - via F. Faccio - Piazzale XXV Aprile - Stazione P. Nuova. Fermata sospesa: 115008 Stradone S. Fermo - 115006 Stradone Maffei - 103004 Corso Porta Nuova FR.33 Fermata alternativa: 103008 Lungadige Porta Vittoria

Linea 121 direzione Tregnago e linea 130 direzione S. Bonifacio: partenza dalla Stazione P. Nuova poi Piazzale XXV Aprile - via F. Faccio - Ponte S. Francesco - Lungadige Galtarossa - Lungadige Porta Vittoria (fermata provvisoria) - via S. Paolo - via XX Settembre poi percorso regolare. Fermata sospesa: Corso Porta Nuova 33 (FERM.3) - 115005 Stradone Maffei - 115007 Stradone S. Fermo Fermata alternativa: 103007 Lungadige Porta Vittoria

Linee 144 e 138 direzione Verona-Stazione FS: da Viale Piave direttamente in Stazione Porta Nuova. Non transita su Corso P. Nuova - via Montanari. Fermate sospese: 161003 Corso Porta Nuova, 41 (FERM. 1) - 144009 via Del Minatore FR 5/B Fermata alternativa: Stazione P. Nuova.

Linea 144 direzione Legnago e linea 138 direzione Albaredo d'Adige: dalla Stazione Porta Nuova direttamente in Viale Piave. Fermate sospese: 144003 via Della Valverde 9 - 103004 Corso Porta Nuova FR.33 Fermata alternativa: Stazione P. Nuova

Linee 163 - 164 - 185 direzione Verona-Piazza Bra: percorso regolare fino a Corso Milano poi viale C. Galliano - sottopasso Porta Palio, viale L. dal Cero, Piazzale XXV Aprile, quindi Stazione Porta Nuova capolinea provvisorio. Non prosegue su Città di Nimes - via della Valverde - Piazza Bra. Fermate sospese: 1020011 Via Della Casa 27 - 144003 via Della Valverde 9 - 144007 Piazza Cittadella -lato via Paglieri - 114002 Piazza Bra Via degli Alpini fr. 15 Fermata alternativa: Stazione P. Nuova.

Linee 163 - 164 - 185 direzione Garda: dal capolinea provvisorio della Stazione Porta Nuova (Marc. B3) poi transita dal marciapiede D2, canale "Piazzale XXV Aprile", viale L. Dal Cero sottopasso Piazzale Porta Palio - via C. Galliano - Corso Milano poi percorso regolare. Fermate sospese: 114002 Piazza Bra Via degli Alpini fr. 15 - 1020012 Via della Valverde, 26 - 1020014 Via Della Casa, 6 Fermata alternativa: Stazione P. Nuova

Linea 173 direzione Caprino: in partenza dalla Stazione Porta Nuova, via L. Dal Cero, bretella T4/T9 in direzione Trento, località Balconi, prosegue sulla SR 12 in direzione Verona fino alla località Moro Freoni, quindi riprende il percorso regolare. Fermate sospese: 164002 Corso P. Nuova - 164004 via Scalzi - 173007 Corso Cavour - 173009 Piazzle Cadorna - 173011 Piazzale Stefani Ospedale Maggiore - 103017 via Mameli "Geriatrico" - 103019 via Trento - 103021 via Cà di Cozzi - 103023 via Cà di Cozzi "Montresor" - 103025 via Preare - 173013 via Preare - 173015 Piazza del Porto - 173017 SS 12 173021 via Del Brennero - 173019 SS. 12 Viale Del Brennero - 173021 SS 12 Nassar - 173023 SS 12 Casa Serena - 173025 - SS 12 Pigno bivio Corrubio - 173027 SS12 Locanda

Linea 173 direzione Verona-Stazione Porta Nuova: percorso regolare fino alla fermata in Viale Verona in località Moro Freoni, via Nassar, SR 12 via Brennero, fino alla località Balconi, Tangenziale T4/T9 in direzione Verona Stazione Porta Nuova, dove viene effettuato il capolinea provvisorio. Non prosegue per il Centro Storico di Verona. Fermate sospese: 173028 SS. 12 Settimo Locanda - 173026 SS12 Pigno Bivio Corrubio - 173024 SS 12 Casa Serena - 173022 SS 12 Nassar - 173020 via Brennero -173018 via Brennero 35 - 173016 Piazza Del Porto - 173014via Preare - 103026 via Preare 40 - 103024 via Cà di Cozzi - 103022 via Cà di Cozzi 32 - 103020 via Trento 9 - 103018 via Mameli 59 - 173012 Piazzale Stefani Ospedale Maggiore - 173010 via IV Novembre - 173008 Corso Cavour, 48 - 164005 via Scalzi 25 - 164001 Corso Porta Nuova.