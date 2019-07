Durante l’estate molte strade e vie di Verona saranno rimesse a nuovo, con un investimento comunale di oltre 400mila euro per l'asfaltatura. I lavori cominceranno già la settimana prossima e proseguiranno almeno fino a settembre. Il calendario degli interventi è stato presentato questo mattina dall’assessore alle Strade Marco Padovani, assieme al Regional Manager Veneto di Open Fiber Federico Cariali, al Field Manager della città di Verona Alessandro Battistel e al responsabile degli Affari istituzionali per il Nord Est Massimo Molisani.

«Per non creare disagi» spiega Padovani, «abbiamo organizzato gli interventi in modo da coordinare al meglio i lavori con i cantieri già aperti, tra cui quelli per la posa delle fibra di Open Fiber».

Le vie interessate all'asfaltatura sono via Faccio, via Dal Cero, via Romagnoli, via Mantovana, Stradone S. Lucia, via Tombetta, viale del Lavoro, viale delle Nazioni, via Centro, via Legnago, via Unità d’Italia, tangenziale T4-T9, viale Piave, via Pontida e via Da Verrazzano. Da questo programma di asfaltature sono esclusi gli interventi definitivi di ripristino delle strade, a seguito dei cablaggi realizzati da Open Fiber.

«Il cablaggio di Verona procede spedito – ha detto Cariali – siamo al 60% del piano, la rete è ormai disponibile in molte zone della città e ci sono già migliaia di clienti attivi. Sono oltre 200 le persone al lavoro sui cantieri sparsi in tutta la città. Entro la prossima primavera, concluderemo i lavori di posa dell’infrastruttura ed entro l’autunno del 2020 termineremo tutti gli interventi previsti, comprese le asfaltature».