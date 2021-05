Anziani, il 96 per cento è vaccinato

A pieno ritmo, anche se qualcuno resta sempre indietro. Perchè se da un lato in Veneto e a Verona le vaccinazioni continuano senza sosta, con qualche rallentamento fisiologico ma con una velocità di marcia notevole, dall’altra ci sono sempre delle fasce di popolazione che devono ancora ricevere la propria somministrazione del siero anti Covid. Per motivazioni diverse, perchè tra le persone che ancora mancano all’appello nelle categorie più fragili e maggiormente esposte ai rischi di contrarre la malattia in forma pesante come quella degli over 80 e degli over 70, sono diverse le motivazioni. Una percentuale di chi non ha ancora ricevuto il vaccino è formata da individui che hanno contratto il Covid negli ultimi mesi e stanno aspettando il loro turno secondo le indicazioni mediche, ma c’è anche chi ha scelto di non procedere alla somministrazione, visto che sul vaccino rimane la possibilità di scelta per tutta la popolazione, ad esclusione di determinate categorie come il personale medico e gli operatori socio-sanitari delle case di riposo. C’è anche chi non è ancora riuscito a prenotarsi per un motivo o per l’altro sul portale dedicato dell’Ulss 9, ma in questo caso il direttore generale Pietro Girardi ricorda che nonostante l’apertura per le fasce di età inferiori - a oggi si è arrivati fino agli over 40, ma nei prossimi giorni potrebbe arrivare il via libera per chiunque - la possibilità di prenotarsi per le fasce di età superiori rimangono sempre, anzi l’invito è di farlo il prima possibile. E se qualcuno non riesce sul portale ci sono sempre le farmacie a disposizione per ultimare la procedura. Nella “caccia” ai non vaccinati è fondamentale l’apporto dei medici di famiglia che conosco l’anamnesi e la situazione dei loro pazienti, ma proprio gli stessi medici di medicina generale nei giorni scorsi avevano confermato le loro perplessità: «Non si può puntare tutto sui grandi numeri nei Cvp. Occorre riconoscere al medico di base un ruolo centrale nelle vaccinazioni», aveva detto il segretario provinciale della Fimmg Guglielmo Frapporti, «invece abbiamo dosi contate - a ciascuno non vengono date più di 18 dosi per le giornate a domicilio, ndr - e fatichiamo a raggiungere chi ha bisogno». A Verona e provincia però la situazione è confortante con numeri anche superiori rispetto alle medie nazionali nelle varie fasce di età. Per quanto riguarda gli ultraottantenni, sicuramente tra i target che fin dall’inizio della pandemia hanno sofferto maggiormente e restano tra i più esposti al pericolo, il dato scaligero tra chi ha già completato il ciclo e chi invece ha ricevuto soltanto la prima dose arriva al 95,9 per cento, con 2.756 anziani ancora da vaccinare: qui la media italiana è del 90,2 per cento, con Verona che si conferma in netto vantaggio. Per quanto riguarda invece la fascia degli ultrasettantenni, dai 70 fino ai 79 anni, sulle 89.225 persone del territorio provinciale ne mancano 14.334, con un dato di vaccinazione complessivo tra ciclo completo prima dose che arriva all’83,9 per cento, contro una media nazionale del 79. Era partita fortissimo la fascia degli ultrasessantenni che poi hanno rallentato un po’, ad oggi sui 108286 individui del territorio provinciale ne mancano 26025 con il 76 per cento di vaccinazioni, anche se per questo target ci sono ancora diverse prenotazioni in atto (dato nazionale del 62,1 per cento). Per quanto riguarda il Veneto, sono state 43.530 le dosi di vaccino somministrate venerdì, che portano il totale a 2.486.007, pari al 92,8 per cento delle forniture. I residenti che hanno completato il ciclo con il richiamo sono 756.910 persone, pari al 15,5 per cento; ad averne almeno ricevuta una sono 1,7 milioni, il 34,8 degli abitanti. Per fascia d’età, con almeno una dose gli over 80 sono il 97,7 per cento; i 70-79 sono l’84,9; i 60-69 sono il 75,3; i 50-59 sono il 32,9; i 40-49 sono il 13,9. I disabili con almeno una somministrazione sono il 73,8 per cento, i vulnerabili il 71,1. Sono numeri confortanti, come quelli dell’indice Rt e dell’incidenza di contagiati ogni 100mila abitanti: l’ultimo indice Rt rilevato è di 0,74, l’incidenza di 44,9 casi, un dato sotto la fatidica soglia delle 50 unità che se confermata per tre settimane sancisce il passaggio in zona bianca. Il Veneto quindi, se la situazione dei contagi rimarrà questa, passerà dalla fascia arancione alla bianca, quella senza restrizioni che tanti aspettano come un ulteriore segnale di speranza, tra una quindicina di giorni, a partire dal 7 giugno. •.