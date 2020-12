Nuove cure contro il covid, test allo Spallanzani e a Verona

Non solo vaccini, in arrivo in Italia, come in Inghilterra, il farmaco per curare il covid-19.

«L’anticorpo monoclonale che abbiamo selezionato come frutto della ricerca di laboratorio condotta nei mesi scorsi dal MAD (Monoclonal Antibody Discovery) Lab, è stato prodotto da Menarini Biotech di Pomezia e siamo adesso davvero a un passo dall’avvio delle prove cliniche, previsto per i primi di gennaio».

A spiegarlo all’Ansaè Andrea Paolini, direttore generale di Fondazione Toscana Life Sciences, polo di eccellenza scientifica. «La fase 1, che verificherà la sicurezza della terapia - precisa - sarà svolta su persone sane e condotta dall’Istituto Spallanzani di Roma e dal Centro di Ricerche Cliniche di Verona».