«Ansia e paura? È normale: ecco come fare per provare a vivere meglio questi giorni»

Sospensione della normalità, isolamento, convivenza «coatta» in case che abbiamo scoperto essere troppo piccole per rispondere alle esigenze di tutta la famiglia. La quotidianità stravolta dal coronavirus.

Da quando, dall'oggi al domani, a causa delle misure di contenimento dei contagi, ai nostri stili di vita attiva sono subentrate condizioni straordinarie a cui nessuno era pronto, fra cui la «costrizione» negli stessi spazi. Il consiglio degli esperti è crearsi una nuova gestione del tempo, per non rimanere spiazzati quando l'emergenza finirà e non trascinarci dietro una serie di emozioni negative che in chiunque di noi – non solo nelle persone più fragili – possono innescare cortocircuiti.

Lo spiega Michele Dal Bo, psicologo psicoterapeuta. «I più a rischio? Non tanto gli adolescenti e i giovani», dice, «che sanno come combattere la noia stando assieme in via telematica, quanto gli adulti in pausa forzata dal lavoro. Oltre a ritmi quotidiani più blandi o magari sballati dallo smartworking», a cui tanti si sono avvicinati per la prima volta in queste settimane, «devono fare i conti con l'ansia per il proprio impiego», visto il clima d'incertezza e lo scenario futuro che si modifica di ora in ora. Non a caso tra le difficoltà di chi si rivolge allo psicologo in questo momento ci sono «stati di confusione, perdita di riferimenti, acuirsi di sindromi già preesistenti come le fobie o l'ipocondria», elenca Dal Bo, che ha trasferito il grosso della sua attività online come indicato dall'Ordine degli Psicologi del Veneto.

«Tutto questo», spiega, «viene definito col concetto di ansia specifica, ossia legata al timore della malattia e al problema di non poter svolgere con regolarità le proprie funzioni lavorative, scolastiche e famigliari. Quest'ansia può essere prodotta dall'isolamento di tipo funzionale», vissuto – per capirsi – non da chi abita da solo, ma da chi «prova disagio nel non poter entrare in contatto con altre persone per un periodo di tempo prolungato».

Come aiutarci, allora, per allentare la tensione? «In famiglia, o in coppia, parlare delle emozioni anziché soffocarle. Per evitare di buttarle fuori di getto, magari con rabbia, in un secondo momento. E ricavarsi spazi quotidiani in cui non ci si disturba a vicenda».

Invece con i figli, specie se piccoli, «sforzarsi di mantenere ritmi regolari: il tempo dei compiti, quello del gioco, della Tv o degli strumenti elettronici è bene che siano gestiti come si faceva prima. Le ore buche possono essere riempite con attività di carattere artistico: musica, ballo, disegno, scrittura... L'arte è da sempre un modo per evitare la perdita dell'autostima e il burn-out», cioè la sindrome da stress caratterizzata da irrequietezza, apatia e senso di frustrazione. Ci vuole impegno, però è possibile, assicura lo psicologo, vivere lo stato d'emergenza come un'opportunità.

«Quella di prendere in mano vecchi hobbies e passioni lasciati da parte per mancanza di tempo. Di rinforzare le proprie competenze, per esempio una lingua straniera. Di riscoprire il valore dello stare assieme».

Qualche trucchetto utile. «Gli sportivi costretti alla quarantena possono mantenersi attivi facendo esercizio a casa, dopo aver aperto le finestre e arieggiato l'ambiente», consiglia Dal Bo, che è anche esperto di arti marziali e insegnante di Kung Fu tradizionale e T'aiChi Ch'uan. «Chi era abituato al fitness prima o dopo il lavoro mantenga orario e consuetudini, come la doccia al termine dell'attività fisica anche se non si ha sudato».

Chi, al contrario, è soggetto ad aprire il frigorifero per noia (non per disordini alimentari) «usi il cibo e il fattore tempo come dei punti di forza: cucinando un piatto speciale o provando una ricetta nuova come momento per sé o per gli altri».

L'INIZIATIVA A SAN BONIFACIO

L'assessorato ai servizi sociali del Comune di San Bonifacio, grazie alla collaborazione di due professionisti del territorio, vara lo sportello telefonico di sostegno psicologico. Si tratta di un servizio gratuito di ascolto e sostegno rivolto alle persone sole e fragili che sono messe più a dura prova da una emergenza che impone l'isolamento.

Il servizio è attivo dal lunedì al sabato e basta chiamare, tra le 16 e le 19, il numero 𝟎𝟒𝟓.𝟔𝟏𝟑𝟐𝟕𝟓𝟎 per poter parlare con gli psicologi. Dal lunedì al mercoledì, dalle 16 alle ore 19, risponderà la dottoressa Emma Zonato che per i giorni di giovedì, venerdì e sabato, sempre dalle 16 alle 19, passerà il testimone al collega dottor Sebastiano Zanetti. I due professionisti risponderanno dal loro studio attraverso il trasferimento di chiamata attivato sul numero messo a disposizione dal Comune.

Laura Perina - Paola Dalli Cani