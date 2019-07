Il permanere nelle prossime ore di una situazione perturbata ha spinto il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto a prolungare lo stato di allerta fino alle 14 di domani, lunedì 29 luglio. Fino ad allora è dichiarato lo Stato di Attenzione (allerta gialla) per criticità idrogeologica su tutto il territorio.

I temporali e i venti di burrasca di ieri hanno portato un crollo delle temperature in Veneto, scese di oltre 10 gradi rispetto al caldo afoso dell’ultima settimana. In pianura i termometri oscillano sui 19-20 gradi, il cielo è coperto e su molte aree della regione ha continuato a piovere, seppur con meno violenza rispetto ai nubifragi di sabato, che hanno causato danni - a Verona anche il crollo parziale del tetto del Duomo - e disagi.

Proprio a causa del vento, con raffiche fino a 40 nodi, ieri pomeriggio la Capitaneria di Venezia aveva deciso lo stop per un paio d’ore delle partenze dalla Marittima delle navi di crociera, per evitare il ripetersi di situazioni come quella del 7 luglio scorso, quando la Costa Deliziosa aveva scarrocciato in bacino San Marco, rischiando l’incidente. Con il maltempo e la bassa pressione Venezia rischia stasera di ritrovarsi alle prese con un’inconsueta acqua alta in piena estate, con una punta di marea stimata ad un metro sopra il medio mare, intorno alle 20.