Anche i veronesi si dividono sulla cittadinanza onoraria di Anguillara Veneta al presidente del Brasile Jair Messias Bolsonaro

Tra accoglienza, bagno di folla, strette di mano, selfie e manifestazioni contrarie alla sua politica, giudicata autoritaria. Anche i veronesi si dividono sulla cittadinanza onoraria di Anguillara Veneta data al presidente del Brasile Jair Messias Bolsonaro, in carica dal 2019, i cui antenati sono originari del Comune in provincia di Padova. E il fronte scaligero si è diviso ieri mattina proprio ad Anguillara. Prima che Bolsonaro andasse a Padova, in visita alla basilica del Santo. E a Padova ci sono stati scontri tra manifestanti “antagonisti” e forze dell’ordine.



Ad Anguillara, a Villa Arca del Santo la Giunta comunale, guidata dal sindaco Alessandra Buoso, ha conferito la cittadinanza a Bolsonaro. In virtù delle sue origini padovane. E nell’antica residenza veneta, al pranzo per festeggiare l’avvenimento, c’erano tra gli altri tre leghisti veronesi, i deputati Lorenzo Fontana, vicesegretario della Lega, e Vito Comencini, e l’eurodeputato Paolo Borchia, responsabile per la Lega dell’italianità all’estero. All’esterno duecento persone, tra cui tanti brasiliani in Italia, giunti per acclamare il presidente verde-oro, cattolico, del Partito social-liberale, di centrodestra.

I leghisti hanno consegnato in omaggio a Bolsonaro la bandiera Contarina, con il leone di San Marco, cioè il vessillo storico ufficiale della Repubblica di Venezia. «Era importante accogliere il presidente di uno dei più grandi Paesi al mondo, originario del Veneto, e gli abbiamo spiegato il significato della Contarina», dice Comencini. Borchia sottolinea che «il presidente era commosso alla lettura della storia dell’emigrazione del suo bisnonno Vittorio e spiace davvero per le troppe polemiche». C’era anche Stefano Valdegalberi, consigliere regionale del Gruppo misto: «Bolsonaro è per la libertà e contro il terrorismo, ha dichiarato, mandando in galera Battisti».



Nella piazza di Anguillara, però, in un sit-in, tra esponenti della sinistra e del mondo ambientalista contro la cittadinanza onoraria a Bolsonaro c’era tra gli altri padre Massimo Ramundo, 51 anni, missionario comboniano di Lecce, che ha trascorso vent’anni in Brasile, dei quali tredici in Amazzonia. «La politica di Bolsonaro va contro tutto quello che professa quotidianamente papa Francesco», dice Ramundo, che ora opera a Verona, nella sede della rivista “Nigrazia”.

«Il presidente non si occupa della difesa delle minoranze, a partire dagli indios dell’Amazzonia», aggiunge. «Anzi ha bloccato i finanziamenti per la costruzione di case popolari nelle aree più indigenti del Paese. Papa Francesco non smette di ricordare l’importanza dell’ambiente come bene comune, mentre Bolsonaro fa quello che vuole in Amazzonia», conclude. «E tratta con grande superficialità la pandemia».