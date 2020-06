A distanza di 36 ore da quello di sabato, un forte temporale ha provocato allagamenti a Verona e provincia.

Grande lavoro per vigili del fuoco, polizia locale e, a Verona, per l'Amia.

In città in particolare ci sono stati grossi problemi soprattutto nella zona di Verona Sud e Santa Lucia, a Porto San Pancrazio e nuovamente a Porta Borsari (in misura minore rispetto all'altro giorno) e a Veronetta.

Allagamenti sui quali si è espresso il sindaco Federico Sboarina: «Negli ultimi anni, purtroppo, sempre più spesso ci troviamo ad affrontare fenomeni temporaleschi violenti, delle bombe d’acqua che, in pochi minuti, mettono in crisi la struttura fognaria cittadina, con allagamenti in molte parti della città. Una situazione che impone un costante monitoraggio della rete fognaria ed opere in grado di accrescerne il sistema di raccolta e deflusso delle acque.

Da due anni è in corso un ampio e complesso programma di interventi su tutta la rete fognaria cittadina, datata e da molto tempo priva di un’adeguata manutenzione. Si tratta di lavori complessi, con investimenti ingenti, mai messi in campo prima».

ZAIA: STATO DI CRISI

Intanto il presidente della regione Veneto Luca Zaia ha chiesto lo stato di crisi, sia per la zona di Verona che per quella di Trevisa, anch'essa colpita dal maltempo di questi giorni.