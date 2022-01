Domani suona la prima campanella del 2022 e nel veronese 5.825 studenti mancheranno all'appello. Tanti sono, infatti, i bambini e i ragazzi in età scolare attualmente positivi al Covid-19, di cui 2.590 hanno dai 14 ai 18 anni, 1.031 dagli 11 ai 13 anni, 1.479 dai 6 ai 10 anni e 725 dagli 0 ai 5 anni. Le scuole erano arrivate alla vigilia delle vacanze di Natale con 293 classi e 5.900 alunni in quarantena, confidando nella pausa invernale per arginare la preoccupante situazione nelle aule. A tre settimane di distanza, invece, il quadro non è migliorato.

Sarà un inizio d'anno nuovo in salita e secondo il presidente del Veneto, Luca Zaia, quella della scuola rischia di essere una falsa partenza. «Abbiamo davanti uno scenario che sarà un calvario, tra insegnanti colpiti dal Covid, altri assenti per malattia, altri ancora no vax (dunque sospesi o in via di sospensione dal servizio, nda) e senza contare le nuove regole della Dad. Di certo non avremo le scuole piene», aggiunge il governatore.

Per Mario Bonini, preside dell'Educandato statale Agli Angeli e coordinatore dei dirigenti delle scuole superiori di città e provincia, lo scenario tratteggiato da Zaia è plausibile. «Io stesso ho circa 70 tra bambini e ragazzi che lunedì non entreranno in aula», afferma. Per l'istituto di via Battisti, che è pluricomprensivo, ossia con classi dalla materna alle superiori, «si tratta del 6-7% del totale degli studenti. In generale», spiega il preside, «la maggioranza tornerà a scuola, ma, per esempio, le nostre 41 classi del liceo saranno tutte in Ddi, Didattica digitale integrata, cioè avranno una parte di studenti in presenza e una parte collegata a distanza. Si tratta di un quadro non semplice da gestire, specialmente durante i compiti in classe e le interrogazioni. E con un numero di contagi così alto fra la popolazione, è inevitabile che ogni giorno ci verranno segnalate nuove positività anche fra gli alunni».

La situazione generale ha indotto una ventina di dirigenti scolastici di Verona a sottoscrivere l'appello, lanciato al Governo da 2.200 presidi di tutta Italia, a rinviare la ripresa delle attività in presenza. Il rischio è avere cattedre vuote, oltre che banchi vuoti, a causa del gran numero di docenti che potrebbero essere assenti perché ammalati o in quarantena. Il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi ha ribadito che non ci sarà «nessun ripensamento sul rientro a scuola in presenza», ma alle sue dichiarazioni fanno da contraltare le ordinanze regionali e comunali che spostano più in là la ripresa delle lezioni in aula, annunciando che queste prime settimane saranno in didattica a distanza. Ne è un esempio l'ordinanza firmata dal sindaco di Torri del Benaco, Stefano Nicotra, che rinvia al 15 gennaio l'apertura della scuola elementare.

Regna l'incertezza, «ma se la situazione peggiorerà, mi auguro anch'io che si facciano altre valutazioni», dice Bonini. «Nel frattempo le scuole fanno il possibile per garantire il servizio al cento per cento, ma può essere che questo non avvenga sempre. Se un insegnante si ammala o finisce in quarantena, e con il fatto che non si trovano più supplenti, le famiglie dovranno avere un po’ di flessibilità». Un quadro chiaro lo si avrà soltanto domani, quando scatteranno anche le nuove regole per la gestione dei casi di Covid a scuola.

Da parte sua, sul ritorno in presenza Zaia invoca «l'autorevole espressione scientifica del Cts, che stiamo ancora attendendo, dopo che su mia iniziativa questa richiesta è stata presentata in Conferenza Regioni e portata al Governo».

Le Regioni, riflette il presidente del Veneto, potrebbero attivare ordinanze in qualsiasi momento e del resto il Governo le potrebbe impugnare, come sta accadendo in Campania, «per questo motivo penso sia quanto mai fondamentale un'espressione autorevole dal punto scientifico sul tema scuola del Cts. Auspico che ciò avvenga quanto prima».