Si chiama «Nel cuore della musica» il Festival d’estate 2020 in programma all’ Arena di Verona dopo che la Fondazione lirica è stata costretta, a causa dell’emergenza sanitaria, a rinviare al 2021 l’ Arena di Verona Opera Festival.

Il calendario, con 11 serate senza repliche, si aprirà il 25 luglio con un grande omaggio agli artisti italiani, con 31 cantanti coinvolti. «Lo considero un atto dovuto a difesa del nostro patrimonio che, come ogni arte performativa, è fatto prima di tutto di persone, della loro dedizione, dello studio continuo per la più alta qualità e francamente, dato che affrontare il palco non è cosa facile, anche della loro tenuta psicologica» ha osservato la sovrintendente Cecilia Gasdia. «Dopo quasi un mese di fatica», ha aggiunto il sindaco di Verona Federico Sboarina, «con appelli, protocolli, lettere e incontri, ora finalmente abbiamo la certezza dell'aumento di spettatori. L’Arena riaccenderà i riflettori con più di mille persone. Da questa mattina sono in contatto con la Regione e attendiamo l'ordinanza che concede la deroga specifica per il nostro anfiteatro».

Il calendario prevede, tra le diverse serate, il 31 luglio con una prima assoluta del Requiem di Mozart diretto da Marco Armiliato in un ideale saluto alle tante vittime della pandemia e alle loro famiglie. Sabato 1 agosto Anna Netrebko, Yusif Eyvazov, Daniela Barcellona e Ambrogio Maestri saliranno sul palco centrale dell’ Arena in quella che sarà una vera festa di rinascita dell’arte. Il 7 agosto un inedito gala tutto wagneriano in vista del debutto di Jonas Kaufmann. Con i gala verdiani e pucciniani l’8 e il 22 agosto torneranno sul podio di Daniel Oren e Andrea Battistoni. Il 13 agosto un evento unico in Arena: le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi con il ritorno del giovane violinista veneto Giovanni Andrea Zanon insieme agli archi dell’orchestra areniana. E poi due appuntamenti con Placido Domingo: il 28 e 29 agosto.