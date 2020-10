Grave lutto nel mondo del volontariato sociale e dell'assistenza a persone disagiate. È morto, all'età di 88 anni, don Sergio Pighi, prete e insegnante salesiano veronese per tanti anni cappellano del carcere di Verona e fondatore, in città, della Comunità dei Giovani.

Nel 1979 aprì una comunità terapeutica per il recupero e il reinserimento di persone tossicodipendenti, prima a Brentino Belluno e poi ad Albarè di Costermano. Don Pighi è stato un apripista a livello nazionale, come tanti altri esponenti veronese del mondo ecclesiale, nel dare aiuti e dignità agli emarginati e nel loro reinserimento sociale e lavorativo. Con lui, in una Verona colpita in modo particolare dal dramma della droga, oltre quarant'anni fa c'erano tra gli altri don Antonio Mazzi, dell'Istituto don Calabria, suo primo cugino, fondatore di Exodus, e monsignor Francesco Avanzini, scomparso, con il Ceis. Don Sergio negli ultimi anni era ospite, a Mestre, della Casa salesiana Artemide Zatti.

Su L'Arena in edicola domani un ampio servizio

Enrico Giardini