Conferenza stampa dell'Ulss9, in diretta, sull'accordo per l'esecuzione dei tamponi rapidi. A salutare il direttore generale Pietro Girardi, anche il presidente della Regione Veneto Luca Zaia.

Intervengono il sindaco Federico Sboarina, il presidente della conferenza dei sindaci e comitato sindaci Distretto 3 Flavio Pasini e il presidente dell'Ordine dei medici di Verona, Carlo Rugiu.

Girardi: «Una piccola rivoluzione che parte dal Distretto 3 (Legnago, Cerea, Nogara, Bovolone e Zevio, ndr) dove i medici di medicina generale e pediatri eseguiranno i tamponi rapidi. Si tratta di 50 medici di famiglia per 72mila pazienti. Abbiamo poi una grossa collaborazione da parte dei pediatri che, circa in una quarantina, faranno questo servizio nelle nostre strutture per tutti i bambini della provincia, non solo i propri assistiti, così come un'ottantina di medici di medicina generale lo farà per tutti gli assistiti della provincia nelle nostre strutture. Un risultato importante, dovuto al lavoro di squadra»

Zaia: «Ringrazio quei medici che hanno deciso di far parte della squadra: un piccolo sacrificio che significa molto. Stiamo lavorando in maniera impegnativa sul fronte dei test e avete visto che se oggi in Italia si utilizzano i tamponi rapidi è grazie al Veneto che per primo li ha sperimentati. Adesso abbiamo lanciato il baby tampone a invasività zero, però ricordo che l'innovazione va verso il test della saliva e l'obiettivo finale è quello di arrivare all'autotest.»

Flavio Pasini: «Giornata storica. Una collaborazione nata da più di qualche mese ed è proficua. E' una prova che il gioco di squadra premia»

Federisco Sboarina: «Ci siamo impegnati anche noi nella ricerca di spazi perché non voglio più vedere le code ai tamponi all'aperto visto nelle ultime settimane. Dobbiamo migliorare la situazione in attesa che, come ha detto Zaia, la tecnologia ci venga incontro con test di nuova generazione. Dobbiamo dare il servizio migliore.»

«Io l'ho detto già nei giorni scorsi che non ho voluto prendere provvedimenti perché è atteso a ore il nuovo Dpcm e non voglio complicare le cose già complicate, ma continuo a sensibilizzare sull'uso della mascherina. Continueremo con i controlli, non condivido la linea delle chiusure dei locali, ma i controlli vanno fatti per garantire la sicurezza. Vedo comunque che è salito sensibilmente il numero delle persone che usa le mascherine all'aperto nonostante al momento non vi sia alcun obbligo a dimostrazione del grande senso di responsabilità dei veronesi»

Carlo Rugio: «Sulle mie spalle ci sono più o meno 7mila medici. Ci aspettano mesi difficili, siamo in una fase molto delicata con la ripresa dell'epidemia che si sovrappone all'influenza stagionale e questo progetto pilota della proposta dei medici di famiglia di effettuare i tamponi nei propri ambulatori per aiutare ad azzerare i disagi organizzativi delle ultime settimane»

Guglielmo Frapporti: «Noi come medici di famiglia siamo orgogliosi di fare parte della squadra in una città che ha pagato più di tutti, in termini di contagi e di morti, in Veneto per questa pandemia. Siamo 570 medici di famiglia e con molto realismo dobbiamo cercare di dare questo nuovo servizio in sicurezza per i cittadini. Tra noi ci sono medici che lavorano in medicina di gruppo, ma molti medici lavorano da soli, in ambulatori isolati e senza segretari. Noi ci rimbocchiamo le maniche e in questa fase vogliamo testare la possibilità di dare ai cittadini questo servizio in ambulatorio e a domicilio degli anziani e dei soggetti fragili. Con molta concretezza dobbiamo testare, una fase di formazione, non solo per i medici ma anche infermieri che lavorano con noi. Io mi auguro che questa prima fase ci possa insegnare come lavorare meglio e che ci aiuti a capire quanto è importante rafforzare i servizi di prossimità che sono la sostanza del modello Veneto»