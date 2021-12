«Abbiamo riaperto una semi-intensiva Covid per la terza volta»: il decalogo-sfogo del medico e la «scienza della complessità»

Un decalogo-sfogo che sa di grande stanchezza, ma anche di caparbia determinazione e di forza. È il pensiero che il direttore di Pneumologia dell'Azienda ospedaliera universitaria di Verona, Claudio Micheletto, ha deciso di condividere sui social annunciando l'apertura di una semi-intensiva Covid all'ospedale di Borgo Trento. Per la terza volta.

«Nessuno di noi lo voleva, dopo gli otto terribili mesi che abbiamo trascorso tra ottobre 2020 e giugno 2021. Ma ci mettiamo a disposizione, come sempre, senza polemiche e con spirito di servizio», scrive su Facebook.

Il medico, in prima linea dall'inizio dell'emergenza, non polemizza, non commenta teorie no-vax, non si erge sullo scranno dei sapienti, ma racconta quello che vede ogni giorno e che ha visto dall'arrivo del Covid nella nostra città.

«Siamo abituati a lavorare per tutti, curiamo bronchitici cronici che fumano nei bagni, oppure sulla porta dell’ospedale, al freddo e in pigiama; curiamo cirrotici che assumono alcolici, diabetici che mangiano una pastiera a colazione, ipertesi e cardiopatici che prendono i farmaci solo quando si ricordano. Non polemizzo con chi non si vaccina, non lo chiedo nemmeno più».

Dalle sue parole trapela che non ha intenzione di convincere nessuno, che il suo intento non è «convertire» ai concetti scientifici complottisti e fautori di teorie che ridimensionano la portata del virus e della pandemia. Non è la sua missione, la sua è quella di salvare quante più vite possibile, di curare il maggior numero di persone in un momento di grande emergenza. Questo sì, lo ribadisce in diversi modi: l'emergenza non è finita, anche se molti la pensano diversamente.

Il problema c'è e non c'è un'unica soluzione, una semplice formula magica che faccia scomparire il virus dalla faccia della terra. Serve quello che forse una parte della società, per pigrizia o mancanza di strumenti, ha disimparato a fare: affrontare e accettare le sfaccettature e le complessità. «Uscite da convinzioni mono-tematiche: serve il vaccino, servono le cure, serve il distanziamento, servono le mascherine. Serve tutto, aprite la mente e valutate la situazione nella globalità, ne usciremo solo con la scienza della complessità», scrive.

In dieci sintetici punti, Micheletto smonta tutte le dichiarazioni no-vax con il peso della scienza, ma soprattutto con quello dell'esperienza: dalle cure domiciliari alla «semplice influenza», dal «morti di covid o con il covid», fino alle resistenze alla vaccinazione.

Conclude il suo monologo social scrivendo: «Ci sono tante persone di buona volontà che in silenzio fanno il proprio lavoro: vanno in ospedale, ad insegnare, aprono bar, entrano in fabbrica». E aggiunge una citazione di George Eliot che è insieme un monito e un incoraggiamento per tutti: «La ricompensa per chi adempie ad un dovere è la capacità di adempierne un altro».

Ora l'unico dubbio che resta è se i veronesi, che tanto hanno fatto e tanto continuano a fare nella lotta alla pandemia, sapranno trovare ancora le forze e la determinazione per continuare a battersi, magari aggrappandosi anche a queste parole nei momenti di sconforto.