A «Diretta Verona» stasera il presidente veneto Luca Zaia

Il governatore del Veneto Luca Zaia ospite questa sera alle 21,15 su TeleArena nel talk show «Diretta Verona» dal titolo «Covid a Verona, i mesi più difficili», condotto da Mario Puliero, con la partecipazione del direttore del giornale L'Arena Maurizio Cattaneo.

Riflettori puntati sulla pandemia che continua a premere sugli ospedali veronesi e sulle categorie economiche. L'anno nuovo si è aperto con la speranza del vaccino ma i tempi saranno ancora lunghi e con il freddo e i comportamenti scriteriati delle persone il virus trova terreno fertile per allargare il contagio. Non solo emergenza Coronavirus, sarà l’occasione per fare il punto anche sulla crisi di governo, aperta ieri pomeriggio da Renzi con il ritiro delle due ministre di Italia Viva, con le considerazioni del presidente regionale che ne aveva già parlato ieri mattina in conferenza stampa. «Io ho sempre fatto l’amministratore, ma le situazioni mi sembrano ben definite - ha detta Zaia -. O si fa un rimpasto e quindi il Conte ter, o un nuovo Governo e quindi un nuovo presidente del consiglio, non vedo nuove elezioni. Non è questo è il momento per tornare alle urne e lo dice una persona di una forza politica di opposizione».