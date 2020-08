Avevano 14 e 15 anni, nessun documento e tantomeno biglietto.

Due ragazzini tedeschi sono stati fatti scendere da un treno dagli agenti della Polfer l'altra notte in stazione a Porta Nuova. Si erano allontanati da un centro per minori di Roma, dove erano stati temporaneamente affidati, ma in realtà erano partiti da soli da Norimberga, in Germania.

I poliziotti sono riusciti a rintracciare i genitori, attraverso la collaborazione della polizia bavarese, e a metterli su un treno per tornare a casa.

A PESCHIERA

In settimana analoghi interventi in stazione a Peschiera: mercoledì pomeriggio un ragazzo di 17 anni originario del Marocco è stato rintracciato dai poliziotti, non appena sceso dal treno: era fuggito da un centro per minori di Trieste e gli è stata trovata una nuova collocazione in un altro centro specializzato veneto.

Lo stesso giorno due dodicenni, in compagnia di ragazzi molto più grandi con i quali non avevano alcun legame di parentela, sono stati fermati e riaffidati ai genitori.