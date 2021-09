Campania da record con 851mila persone coinvolte

La domanda di reddito di cittadinanza non è calata nel tempo, anzi: forse complice la crisi scatenata dalla pandemia, il numero di beneficiari ha visto una crescita negli ultimi mesi.

I nuclei familiari che hanno ricevuto almeno una mensilità nel 2019 erano stati 1,1 milioni, per un totale di 2,7 milioni di persone coinvolte; nel 2020 le famiglie erano state 1,6 milioni, per complessivi 3,7 milioni beneficiari mentre nel primo semestre di quest’anno i nuclei che hanno ricevuto almeno una mensilità erano già 1,6 milioni per un totale di 3,7 milioni di persone coinvolte. E questo nonostante negli ultimi quattro anni siano state attivate tre diverse forme di contrasto alla povertà: nel gennaio 2018 il reddito di inclusione che si è esaurito ad agosto 2020, ad aprile 2019 il reddito e la pensione di cittadinanza e a maggio 2020, infine, a causa della pandemia, il reddito di emergenza, che ha requisiti meno stringenti rispetto a quello di cittadinanza e punta a tutelare chi è rimasto escluso dagli altri sussidi e non ha diritto ad altre indennità.

Anche l’importo medio mensile del reddito di cittadinanza è cresciuto nel tempo; complessivamente è aumentato dell’11 per cento, passando da 492 euro erogati nel 2019 ai 548 euro del 2021. La differenza tra Sud-Isole e Nord è stabile e di poco superiore a 100 euro al mese. Quanto alla nazionalità, stando all’ultimo report dell’Inps, nell’86% dei casi coloro che hanno richiesto il sussidio avevano cittadinanza italiana.

Venendo alla distribuzione geografica, ad agosto la regione che ha registrato il numero più alto di beneficiari è stata la Campania a quota 851mila persone coinvolte e un assegno medio di 646 euro. A seguire la Sicilia, con 672mila percettori complessivi e 580 euro mediamente erogati per ogni assegno. Al terzo posto, ben distanziate con 329 persone coinvolte, il Lazio a pari merito con la Puglia, sebbene nel tacco dello Stivale l’assegno mensile sia più alto, 580 euro.