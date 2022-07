I veronesi tornano a viaggiare in questa estate che promette numeri vicini, se non superiori, ai livelli pre-pandemia. Nonostante l’incertezza economica, l’inflazione, il conflitto in Ucraina, la nuova ondata Covid, alla vacanza non si rinuncia anzi, «stiamo registrando il 20% di pacchetti turistici in più rispetto allo scorso anno», dice Mara Armellini, titolare dell’agenzia Giramondo Viaggi.



Certo, qualcosa è cambiato: l’aumento dei prezzi ha portato molte famiglie a rivedere le destinazioni, ad abbassare magari le aspettative pur cercando la qualità, mentre i timori legati al virus spingono a vacanze più “protette”, quelle cioè organizzate con i tour operator, acquistando qualche polizza che tuteli in più in caso di contagio. Insomma, sì alla vacanza, purché con l’assicurazione Covid in valigia. «La gente ha voglia di partire: dopo due anni di pandemia c’è la necessità di staccare, di andare in vacanza, di non pensare», esordisce Armellini. Tuttavia davanti all’inflazione nessuno resta indifferente. Perché gli aumenti sono palpabili. Quest'anno prendere l'aereo per volare fuori dall'Italia costerà il 124,1% in più rispetto all'anno scorso, con un volo nazionale il sovraccosto sarà del 33,3%, noleggiare un'auto sarà più caro del 24,3%, e per pernottare in alberghi, motel e pensioni si spenderà il 21,4% in più del 2021. La classifica dei rincari record per le vacanze 2022, stilata l'Unione nazionale dei consumatori, è il punto di partenza che spiega le mutate scelte dei veronesi per questa estate. «Restare in Italia è molto caro», spiega Armellini. E fa un esempio: «I prezzi sono lievitati a tal punto che una macchina a noleggio in Sardegna che lo scorso anno costava al massimo 300 euro, ora può arrivare a mille. Ci troviamo davanti a prezzi triplicati». E allora? «Si scelgono altre mete, come Mar Rosso, Tunisia, Spagna, anche Grecia. Costruiamo pacchetti con voli low cost mantenendo un buon equilibrio tra qualità e prezzo. Riusciamo così a creare buone proposte anche sotto i mille euro, cosa che in Italia al momento è impensabile», spiega la titolare della Giramondo Viaggi.



Un ritorno alle vacanze, soprattutto all’estero, che non viene frenato dall’onda lunga della pandemia, alimentata dalla variante Omicron 5. L'allarme Covid sta infatti salendo in tutta Europa con un milione di positivi solo nel nostro Paese, segnato in rosso scuro nella mappa del contagio dell'Ecdc (il Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie) con Portogallo, Francia, Islanda, gran parte della Grecia e Spagna occidentale. Quest’estate - secondo i dati dell'Osservatorio Confturismo-Confcommercio - sono 28 milioni gli italiani pronti ad andare in vacanza, per un totale di 62,8 milioni di partenze: si viaggia, ma con quale precauzione in più. Perché, ammette Armellini, «alcuni casi di mancate partenza a causa del contagio ci sono capitate, in queste settimane: noi tendiamo a inserire sempre l’assicurazione Covid, in questo modo anche se un membro della famiglia risulta positivo la vacanza viene rimborsata, o riprogrammata».



Almeno nel caso dei pacchetti turistici. «I pacchetti acquistati dai tour operator sono disciplinati dal codice del turismo», spiega Davide Cecchinato, presidente di Adiconsum Verona. «Significa che in caso d’impossibilità a viaggiare di un membro del nucleo familiare, c’è diritto al rimborso. Una assicurazione Covid è tuttavia importante nel caso di contagio mentre si è in vacanza, perché garantisce rimborsi per eventuali quarantene in alloggi isolati e spese extra legate alla malattia. Perciò consigliamo i pacchetti, anche se più cari».



Perché se si opta per il fai-da-te la situazione rischia di complicarsi, in caso di positività al Covid. «Se si rinuncia al volo, la normativa può aiutare ma dipende dalla giurisprudenza del giudice di pace, in Italia o in Europa. Nella maggior parte dei casi viene data ragione al consumatore, ma in mancanza di una legge come quella prevista dal codice del turismo, non è scontato». Se poi ci si ammala quando già si è in vacanza, le cose peggiorano. «Stiamo trattando diversi casi di consumatori che hanno prenotato la vacanza con il fai-da-te e si sono contagiati: non siamo ancora arrivati al risultato definito», dice Cecchinato. Il consiglio, per tutti, in caso di contagio è «contattare l’agenzia con cui è stato stipulato il pacchetto con l’assicurazione o, nel caso ci si sia arrangiati, notificare con Pec o raccomandata ai vari fornitori, quindi alle compagnie aeree e ai locatori, l’impossibile di partire», allegando tampone e certificato medico che attesta l’impossibilità a partire.