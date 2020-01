La caduta poteva essere fatale. Il bambino veronese di sei anni, in vacanza sulla neve con la famiglia a Brentonico in Trentino è ora ricoverato in ospedale a Rovereto con una frattura ad una gamba, è infatti scivolato al di sotto della barra di protezione e caduto dalla seggiovia a quattro posti che serve la pista «Montagnola» a Polsa.

Un volo di diversi metri, protetto da un imprevisto «angelo custode», un medico romano che da diversi anni esercita nel Trevigiano e che con un altro adulto si era trovato sullo stesso sedile del piccolo: vedendolo scivolare, questione di attimi, ha avuto la prontezza di riflessi per afferrarlo dal bavero della giacca a vento. In quel momento la seggiovia, a quattro posti, viaggiava a circa dieci metri d’altezza.

La sequenza dei fatti è drammatica. Il viaggio della seggiovia sarebbe infatti durato almeno altri due minuti. Impossibile per il medico e l’altro passeggero trattenere il piccolo, con solo una presa incerta com’è una giacca sintetica da sci. Urlano, i due soccorritori e mentre il percorso dell’impianto attraversa la pista di discesa una coppia di maestri di sci si rende conto di quanto sta accadendo. Riescono a spostarsi fino al punto in cui incrociano la seggiovia, che in quel punto corre circa sei metri più in alto, e si preparano ad attutire l’impatto. I due adulti a bordo a quel punto lasciano andare il bambino, la caduta del quale viene attutita alla meglio dai due sciatori a terra. Dopo il primo intervento dei soccorritori all’opera costantemente sulle piste il piccolo è stato soccorso dall’eliambulanza di Trentino Emergenza e trasportato in ospedale con una frattura ad una gamba..