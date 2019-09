Festa dei sapori con la corsa delle moto per Andrea

Torna oggi, in piazza del Mercato a Santo Stefano, la «Festa dei sapori con i motori», organizzata dalla Pro loco di Zimella. A partire dalle 9.30, il centro si animerà di molte bancarelle che proporranno ortaggi, formaggi, pane artigianale, salumi, vini doc e gli asparagi settembrini, coltivati non soltanto nel vicino Comune di Arcole ma anche a Zimella. I visitatori potranno assaggiare i prodotti locali venduti direttamente dagli agricoltori. Gli stand saranno aperti tutto il giorno e sarà possibile anche fermarsi a mangiare. L’inaugurazione della manifestazione da parte delle autorità civili sarà alle ore 10. Nel parcheggio accanto a piazza del Mercato, si terranno le qualificazioni e le gare di automodellismo, grazie alla partecipazione alla festa dell’associazione «Top Model». Alle ore 10.15 partirà anche l’escursione «In moto con Andrea», un evento per ricordare il «Luna», ovvero Andrea Lunardi, deceduto a soli 29 anni nel 2014 in un incidente in moto in Trentino. Sono previste prove con cronometro per la griglia di partenza della gara. Alle ore 18 si terrà la sfilata di moda autunno-inverno di Redben Abbigliamento, con acconciature Les Folies e dimostrazione, con spettacolo, degli allievi dell’«Officina della danza» di Arcole. •

P.B.