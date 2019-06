Sagrato sbriciolato da rifare In arrivo lavori con i fiocchi

Nuovo sagrato in arrivo a Veronella, dopo anni di attesa e lamentele soprattutto da parte della popolazione anziana per i pericolosi avvallamenti dovuti al progressivo degrado delle pietre dell’attuale pavimentazione. Da un anno a questa parte, il Consiglio degli Affari economici della parrocchia sta lavorando al progetto di sistemazione del piazzale davanti alla chiesa di San Giovanni Battista. Purtroppo, i materiali scelti per il sagrato a fine anni Settanta sono inadatti a sopportare i cambiamenti di temperature fra estate e inverno e le gelate dei mesi freddi, perciò con il tempo le pietre si sono letteralmente sbriciolate. Il progetto, approvato dalla Curia, prevede che venga rimosso completamente l’attuale superficie di 400 metri quadri del sagrato e venga effettuato uno scavo di 25 centimetri. Dopo aver realizzato la gettata di cemento per il fondo, si procederà con la posa di piastrelle di varie misure in porfido trentino. Al centro verrà realizzata una corsia di accesso alla chiesa in pietra di Prun, mentre un altro passaggio in pietra sarà presente nell’ingresso laterale. Tutto intorno, a delimitare il confine del piazzale, vi sarà un cordolo in pietra. È previsto lo scivolo di accesso per le persone disabili. Vi sarà anche l’illuminazione da terra con alcuni faretti incastonati nel pavimento. Una volta completata la pavimentazione, verranno installate due panche in pietra, oggi non presenti. Per accedere direttamente alla chiesa dagli spazi dell’oratorio verrà creato un passaggio lungo la recinzione. Il costo dell’intervento è di 50 mila euro; l’amministrazione comunale ne ha stanziati 14 mila e alcune aziende della zona hanno offerto un contributo. I fedeli che vorranno potranno dare un aiuto economico per i lavori che inizieranno solo a sagra conclusa, ovvero dopo il 24 luglio. Il nuovo sagrato dovrebbe essere pronto entro l’autunno. Altre sistemazioni sono previste nelle aule utilizzate per le riunioni e per il catechismo, al centro giovanile. Per mettere a norma l’edificio, verrà eliminata l’attuale uscita dalla scala ripida e realizzato un pianerottolo esterno al primo piano, con scala di sicurezza. Al piano terra, infine, sarà costruito un nuovo bagno a servizio delle funzioni in chiesa, con possibilità di accesso anche per disabili. Al primo piano verranno aperte tre nuove porte. L’intervento verrà iniziato quanto prima e costerà 40 mila euro. •

Paola Bosaro