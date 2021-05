Verità per Regeni Appeso striscione sul municipio

Proprio all'inizio del processo a carico di quattro 007 egiziani coinvolti nella morte di Giulio Regeni, l'amministrazione comunale di Oppeano, su richiesta del gruppo di opposizione «Oppeano Città Viva», ha esposto in piazza Gilberto Altichieri, davanti al municipio, uno striscione giallo con la scritta: «Verità per Giulio Regeni». Il giornalista italiano è stato ammazzato in Egitto nel 2016. Dopo essere stato torturato, il giovane venne abbandonato lungo una strada: le cause dell’omicidio sono in corso di accertamento, ma il tribunale di Roma ha chiesto il processo a carico di quattro agenti segreti egiziani. Il consigliere Filippo Sartori, a nome del gruppo di minoranza, aveva invitato il consiglio comunale, con una mozione, a fare questo gesto simbolico a sostegno dell'impegno dei giudici italiani nel fare luce su un delitto per il quale il governo egiziano non ha mai collaborato con quello italiano. Una mozione che non è stata avvallata, ma nemmeno bocciata dalla maggioranza leghista (si era astenuta), consentendo di fatto che lo striscione venisse appeso fuori dal municipio. Un gesto di distensione, per certi versi storico, nei confronti dell'opposizione. I quattro consiglieri di «Oppeano Città Viva» – oltre a Filippo Sartori, Sebastiano Sartori, Giovanni Lanza e Donata Tenuti - si sono presentati, nella seduta consiliare del 30 aprile, con una t-shirt gialla con una scritta uguale a quella dello striscione appeso dalla maggioranza. Un’iniziativa che ha un duplice valore. È infatti la prima volta che ad Oppeano viene «tacitamente» sostenuta una battaglia che non è promossa in prima istanza dalla maggioranza leghista. Anzi, è partita dall'opposizione ed è una difesa dei giudici promossa dai partiti di sinistra. «Segno che il caso di Regeni non ha colore o appartenenza politica», ha rimarcato Filippo Sartori. •.