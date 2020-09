Vandali al parco, scritte anti arabi

Raid vandalico, con scritte razziste, al Parco delle Vallette di Cerea. Su alcune panchine in pietra dell’area verde situata nel centro della cittadina del mobile, sono apparse frasi contro gli arabi. Nei giorni scorsi, probabilmente di notte, i teppisti hanno preso di mira una porzione dei giardini del capoluogo, approfittando del fatto che si trova in un luogo particolarmente isolato, armati di bomboletta spray nera. E si sono sbizzarriti con un repertorio di insulti nei confronti degli extracomunitari. «Arabi maiali», «Arabi bastardi»: questo il tenore delle scritte vergate sulle sedute che sono state danneggiate. Un gesto grave che è stato subito condannato dalla maggioranza di destra guidata dal sindaco leghista Marco Franzoni. «Sono azioni riprovevoli», afferma il primo cittadino, «chi le ha fatte dimostra scarsa intelligenza. Faremo ripulire le panchine al più presto e nel frattempo, attraverso le nostre telecamere, proveremo a risalire agli autori di questo raid per farci rimborsare le spese della pulizia». L’area imbrattata dai vandali probabilmente non è casuale. In passato, è capitato infatti più volte che proprio sulle quelle stesse panchine fossero seduti stranieri, non solo di etnia araba, intenti a bivaccare e bere alcolici. Non è da escludere che proprio in virtù di qualche episodio capitato al Parco delle Vallette, qualcuno abbia pensato di vendicarsi in questo modo. Intanto, anche tra le file dell’opposizione consiliare c’è preoccupazione per quanto è accaduto. In particolare, la capogruppo della lista civica «Coccinella» Alessia Rossignoli, candidata alle ultime elezioni regionali nelle liste del Partito democratico, rileva come «l’atto vandalico è grave di per sé, denota assenza di rispetto per il patrimonio di tutti». «Ancora più preoccupante», prosegue Rossignoli, «è che nel farlo si siano utilizzate frasi razziste e discriminatorie. Ogni persona va giudicata per ciò di cui si rende responsabile non certo per la propria provenienza». Una delle preoccupazioni maggiori per Rossignoli è che l’intera città di Cerea - già salita alla ribalta nazionale nell’aprile dello scorso anno perché in un padiglione dell’Area Exp, proprio nel giorno del compleanno di Adolf Hitler, si tenne un concerto nazi-rock organizzato dall’associazione Veneto Fronte Skinhead con partecipanti in arrivo da tutta Europa – venga vista come una realtà xenofoba. «Cerea non è e non deve essere così, chi lancia questi messaggi deve essere motivo di vergogna, oltre che di riflessione per tutti», conclude il consigliere Rossignoli. Le foto delle panchine in pietra, collocate vicino alla passerella del parco che attraversa il Menago, hanno già fatto il giro dei social e scatenato lo sdegno di parecchi ceretani, che non si riconoscono nelle scritte razziste e auspicano che «il Comune provveda al più presto alla loro pulizia». •

Francesco Scuderi