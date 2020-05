Usano bicchieri di vetro Sanzionate due bariste

Hanno servito un paio di clienti all’esterno del loro locale con bicchieri di vetro anziché d’asporto. E i vigili urbani dell’Adige Guà le hanno multate. Ma loro non ci stanno e non intendono pagare. Le sorelle Emanuela e Donatella Doro, titolari dello storico Bar Sport di via Roma, a Minerbe, nel tardo pomeriggio di lunedì sono state sanzionate per aver servito del vino in contenitori non idonei al consumo d’asporto. Con l’effetto di violare una delle prescrizioni anti Covid 19 inserite nell’ultimo decreto del premier Giuseppe Conte. La multa è di 400 euro, che diventeranno 288 se verrà pagata entro 30 giorni. «È stata una svista, i clienti si trovavano fuori dal locale a debita distanza tra loro, con mascherine e guanti o disinfettanti in mano», esordiscono le bariste. Per poi proseguire: «Questa multa è ingiusta, non abbiamo nessuna intenzione di pagarla in un momento del genere. I clienti non stavano facendo nulla di male, c’erano quattro persone fuori, due bevevano caffè e altre due un calice di bianco. Diamo sempre i bicchieri d’asporto, ai vigili lo abbiamo spiegato ma sono stati irremovibili». Ad infastidire le titolari del locale è poi il fatto che «inizialmente gli agenti volevano sanzionarci perché somministravamo alcolici dicendoci che non potevamo, ma la legge non lo prevede. Poi hanno visto il bicchiere di vetro e ci hanno multato per quello. E pensare che ai clienti forniamo anche mascherine, guanti e disinfettante se per sbaglio qualcuno non li ha e facciamo sempre in modo che all’interno del locale non entri nessuno, anche le ricariche telefoniche le facciamo all’esterno». La notizia della multa ha fatto subito il giro del paese. «Abbiamo ricevuto la solidarietà di altri esercenti di Minerbe che ritengono quanto accaduto profondamente sbagliato», sottolineano le due sorelle al dietro al bancone del locale ormai da 28 anni. La sanzione è stata la mazzata finale in un periodo in cui Emanuela e Donatella, al pari di migliaia di attività, si trovano a dover fare i conti con l’emergenza che sta mettendo in ginocchio l’economia italiana. «Sono due mesi che qui non si lavora», spiega Emanuela, «ci mancava solo la multa, viene voglia di chiudere. Quel poco che abbiamo incassato ci serve per pagare le bollette che continuano ad arrivare». •

F.S.