Un medico specialista per gli anziani

La Fondazione Gobetti di San Pietro di Morubio, con il suo primo bilancio etico-sociale, anticipa i tempi ed è già pronta per la riforma del Terzo settore che andrà presto a regime. La casa di risposo ha predisposto infatti un bilancio sulla base di nuovi criteri, che andrà ad affiancarsi a quello tradizionale redatto in termini di entrate ed uscite. La «contabilità» innovativa è finalizzata a misurare le ricadute sul territorio dell’attività del centro anziani. Valori immateriali, tanto preziosi quando difficili da quantificare. I risultati verranno presentati al pubblico non appena saranno allentate le restrizioni anti-Covid in vigore. Il documento è stato predisposto con il dipartimento di Economia aziendale dell'Università di Verona sotto il coordinamento del professor Giorgio Mion. Ma le novità non finiscono qui. La Fondazione ha provveduto ad inserire in organico - per il momento è l’unica struttura della Bassa ad averlo fatto - un medico specializzato in igiene e in medicina preventiva, una figura professionale ritenuta molto importante per la sicurezza clinica e la salute psicofisica di ospiti ed operatori. L’incarico è stato affidato alla dottoressa Antonella Spina, che ha il ruolo di direttore sanitario. L'ente morubiano, infine, è in procinto di venire riconfermato ente capofila di un progetto di welfare socio-assistenziale comunitario e di valorizzazione territoriale in partnership con l’Unione Comuni Destra Adige e con il Comune di Roverchiara al quale collaborano anche la Fondazione Luigi Ferrari di Isola Rizza e il Tribunale del malato. «La riforma del terzo settore chiede di valutare l’impatto che le proprie attività hanno nei confronti dei lavoratori e della comunità in cui la struttura è inserita», spiega Thomas Chiaramonte, segretario del centro, «la nostra Fondazione è associata all’ Adoa (Associazione diocesana opere assistenziali) e abbiamo fatto così parte di un gruppo costituito da altri 11 enti veronesi, che hanno concluso il loro bilancio etico-sociale, certificato anche in ambito europeo». •