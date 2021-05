Un’area verde di 10mila metri tra due fiumi

Un «polmone verde» di 10mila metri quadrati tra i fiumi Tartaro e Tartarello. È il progetto da 750mila euro approvato dal consiglio comunale di Nogara e finanziato interamente con l’avanzo risultante dal bilancio dello scorso anno. L’area scelta dalla Giunta del sindaco Flavio Pasini è un terreno di proprietà privata situato tra l’ex mulino Mazzoni e la nuova lottizzazione di via degli Scavi. Il parco sorgerà quindi in una caratteristica zona valliva tra due corsi d’acqua che separano appunto il centro abitato del capoluogo da un quartiere residenziale che negli ultimi anni ha visto una forte espansione urbanistica. L’obiettivo è quello di creare un’area verde usufruibile in particolare da chi abita in via degli Scavi dove attualmente non vi sono giardini o camminamenti pedonali. «Innanzitutto», ha spiegato il sindaco Flavio Pasini, «procederemo con l’acquisto del terreno, poi si partirà con la piantumazione degli alberi, la realizzazione dei percorsi pedonali e la posa degli arredi. A Nogara, pur essendo un paese circondato da campagna, mancava un parco e di questo ce ne siamo accorti nei mesi della pandemia quando i cittadini non sapevano dove recarsi per trovare un po’ di tranquillità». Il progetto prevede la costruzione di un ponte sul Tartarello, che collegherà via degli Scavi, un adeguato sistema di illuminazione pubblica e di videosorveglianza, panchine e giochi per bambini.La nuova area sarà poi collegata al centro tramite il percorso ciclo pedonale di località Piani mentre una ciclabile condurrà all’ex ospedale Stellini allacciandosi anche con quella che va verso Bonferraro. I lavori dovrebbero iniziare il prossimo inverno per terminare entro la primavera del 2022. Il 2020 si è chiuso con un avanzo di amministrazione di circa 2,5 milioni: una somma cospicua dovuta anche agli effetti che la pandemia ha avuto sull’economia e sui lavori pubblici. Di questo importo il Comune potrà spenderne 934mila. Oltre al parco, la Giunta ha stanziato 77 mila euro per il rifacimento degli infissi alle scuole medie, 50mila euro per sistemare materna ed elementare, 32mila euro per l’illuminazione pubblica e 25mila euro per attrezzare i parchi giochi del paese. •.