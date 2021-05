Tubo, il prolungamento diventa affare di Stato

Il prolungamento del «tubo» Arica da Sule a Sabbion di Cologna è diventato un affare internazionale. In seguito alle osservazioni presentate dal gruppo civico «Vivere a Cologna Veneta» - il quale, sulla base di una lunga teoria di rilievi, ha chiesto che il progetto venga sottoposto a Valutazione di impatto ambientale (Via) – il Commissario europeo per l'Ambiente Virginijus Sinkevius è intervenuto per ribadire che la competenza per la Via è nazionale. Quindi, il ministero della Transizione ecologica ha scritto a tutti gli enti interessati chiedendo a sua volta chiarimenti. Il ministero Soprattutto quello del dicastero guidato da Roberto Cingolani appare come un intervento non di poco conto. Nella missiva, che è stata inviata, fra gli altri, a Regione, Provincia, Comune di Cologna, Acque Veronesi, Arpav ed Unione dei Comuni Adige Guà, il ministero non si limita a dire che vuole avere con urgenza informazioni. Rifacendosi espressamente alle questioni sollevate da «Vivere a Cologna Veneta», Cingolani ribadisce che la legge impone che gli scarichi vengano disciplinati nel rispetto della qualità dei corpi idrici che li accolgono e che non è possibile diluire i reflui. Tema, quest'ultimo, che va valutato tenendo conto che da anni 6.000 litri al secondo dell'acqua pulita prelevata dall'Adige dal canale artificiale Leb, il quale ha il compito di garantire l'irrigazione di un'ampia area del Veneto centro-meridionale, devono essere costantemente scaricati nel Fratta-Gorzone giusto a valle dello sbocco del «tubo». Seimila litri al secondo di acqua che, formalmente, non hanno lo scopo di diluire gli scarichi dei depuratori vicentini di Arzignano, Montecchio, Montebello, Trissino e Lonigo che il collettore porta a valle, bensì di «rivivificare» il fiume. Il prolungamento A dare l'annuncio che il prolungamento stava per entrare nella fase autorizzativa era stato due anni fa Antonio Mondardo, presidente del consorzio Arica che gestisce il sistema formato dai depuratori e dal collettore. Allora, Mondardo aveva spiegato che per i 3,8 km di condotte che dovrebbero portare il «tubo» dall'attuale scarico a Sule sino al depuratore di Sabbion c'era già una progettazione, che prevedeva un intervento per stralci e che aveva già superato la Via. L'intervento aveva un costo previsto di 11 milioni di euro, di cui ne erano disponibili solo quattro, derivanti da un contributo del ministero dell'Ambiente. Nel maggio del 2019 Arica ha però deciso di rivedere i piani, prevedendo di realizzare tutto in un solo colpo e mettendo da sé i soldi mancanti. Ipotesi che ha poi portato avanti, presentando il nuovo progetto, per cui si è arrivati alla presentazione delle osservazioni. Le osservazioni A quanto pare è pervenuta una solo osservazione: quella del gruppo di attivisti colognesi. In essa si sollevano, fra l'altro, dubbi in merito ai profondi scavi legati all'opera, alla mancanza di una bonifica dell'alveo del Fratta-Gorzone, all'aumento del diametro della condotta, alla non previsione di una manutenzione straordinaria della vecchia tubazione ed all'assenza di un parere preventivo della Soprintendenza. Inoltre i cittadini obiettano che non c'è scritto da nessuna parte che il progetto porterà all'inglobamento del depuratore di Sabbion nel sistema legato al collettore. E ciò malgrado proprio questo passaggio abbia fatto dichiarare ad Arica che il progetto è strategico. Intanto, «Vivere a Cologna» ha inviato al presidente della Regione Luca Zaia e al sindaco Manuel Scalzotto una copia di un volume che ripercorre la lunga storia della contaminazione del Fratta-Gorzone, sollecitando, forte della delega di 300 cittadini, che venga risolto il problema e che il Comune di Cologna sia risarcito per i danni ambientali subiti per decenni.•.