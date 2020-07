Tassa dei rifiuti posticipata e con pagamenti in due rate

A Legnago il Consiglio si spacca sul rinvio della tassa dei rifiuti (Tari) e la conferma delle aliquote dell’Imu. Le modifiche al regolamento della tassa sui rifiuti e la conferma dei corrispettivi dell’Imposta municipale unica, dovuta dai proprietari di immobili, hanno infatti infiammato gli schieramenti durante l’ultima assemblea civica. La maggioranza di centrodestra ha stabilito che il pagamento della prima rata del tributo, dovuto per la raccolta dei rifiuti domestici da parte delle oltre 11mila famiglie della città, slitterà di un mese, dal 30 giugno al prossimo 31 luglio. Tutto ciò, allo scopo di limitare i disagi economici provocati nei mesi scorsi dall’emergenza Covid 19 ai nuclei familiari. «Oltre a confermare tutte le agevolazioni già previste nel 2019 a favore di privati e aziende», ha detto Daniela De Grandis, assessore al Bilancio, «abbiamo stabilito che il pagamento del tributo avvenga in due rate con scadenza, per le utenze domestiche, rispettivamente entro il 31 luglio e prima del 1° dicembre 2020. Per le utenze non domestiche, i termini delle due tranche sono stati fissati al 30 settembre 2020 ed al 31 gennaio 2021». L’assessore ha preannunciato ulteriori provvedimenti «salva aziende» nelle prossime settimane sempre in materia di differenziata. «Abbiamo deciso di rinviare ad un successivo provvedimento che adotteremo entro il 31 luglio», ha rimarcato De Grandis, «la determinazione per l’anno 2020 delle riduzioni da applicare alle utenze non domestiche, penalizzate dal Coronavirus, con misure che riguarderanno sia le chiusure a cui sono state costrette parecchie realtà economiche, a seguito dei provvedimenti statali sulla pandemia, ma anche della riduzione dell’attività protrattasi oltre il lockdown, in misura differente per le varie categorie». Per quel che concerne l’Imposta municipale propria per il 2020, De Grandis ha evidenziato: «La Tasi, già componente dell’Imposta unica comunale (Iuc), è confluita di fatto nell’Imu. La nostra amministrazione, in coerenza con i propri obiettivi di programmazione, ha inteso impostare per il 2020 una politica fiscale che non comporti aggravi a carico dei cittadini. Per questo abbiamo confermato gli stessi importi fissati per il 2019. Per le abitazioni secondarie, dunque, l’aliquota è stata confermata al 9,9 per mille, mentre dalle terze abitazioni in poi il corrispettivo salirà al 10,6 per mille. Per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita, fino alla loro cessione i proprietari dovranno versare il 2,5 per mille, tenendo conto che questa categoria di immobili sarà esentata dalla tassa a partire dal 2021». Sia il provvedimento riguardante la Tari che la conferma delle aliquote Imu, sono stati approvati dalla maggioranza, a cui si è associato Angelo Guarino del Gruppo Misto. Per ciò che concerne la tassa sui rifiuti, i cinque consiglieri di «Legnago futura» e «Per una città in comune» hanno bocciato il provvedimento, mentre Riccardo Shahine di FI-Prima Legnago-Viva Legnago si è astenuto. «Aspettiamo fiduciosi», ha puntualizzato Diego Porfido di Legnago futura, «di vedere quali riduzioni della Tari verranno proposte nel Consiglio di fine luglio». Sulle aliquote Imu hanno votato compatti per il «no» sei consiglieri: i quattro di «Legnago futura» e «Per una città in comune» più Shahine e Guarino. «L’amministrazione», ha rimarcato Michele Masin di Legnago futura, «si è lasciata sfuggire la possibilità di posticipare da giugno a settembre la prima rata dell’Imu per quelle categorie che hanno riscontrato maggiori difficoltà economiche durante la pandemia». •

Fabio Tomelleri