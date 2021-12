Tamponi drive-in a Cologna. Servizio garantito anche a Capodanno

Apre oggi, nella zona artigianale di Cologna, il secondo Punto tamponi drive-in della provincia (dopo che quello di via Pasteur, in città, è diventato ad accesso pedonale), in convenzione con l'Ulss 9. Il servizio, attivato in tempi record grazie alla collaborazione fra Croce Europa e l’ufficio tecnico comunale, darà la possibilità a chiunque, anche da fuori provincia, di effettuare tamponi rapidi in comodità, senza stare in piedi ad attendere al freddo, bensì seduti comodamente in auto.

A dare l'annuncio è stato il sindaco Manuel Scalzotto, soddisfatto per aver garantito un'ulteriore possibilità di verifica dell'eventuale positività al Covid ai suoi concittadini e non solo.

Al nuovo Punto tamponi, allestito in via Veneto, nella zona artigianale Quari Destra, potrà accedere chiunque, senza prenotazione. È il primo drive-in dell'Est veronese e il secondo in provincia, dopo quello di Raldon di San Giovanni Lupatoto. «Abbiamo scelto Cologna non solo perché qui siamo presenti come Croce Europa da oltre 20 anni, ma anche perché è una zona baricentrica rispetto al Montagnanese e al Basso vicentino. Inoltre, l'area che abbiamo individuato per il Punto tamponi non crea problemi di traffico come potrebbe invece succedere nei grossi centri urbani», spiega il volontario di Croce Europa Davide Salvadori.

«La richiesta ci è giunta dall'associazione di assistenza sanitaria, in occasione degli auguri di Natale», riferisce Scalzotto. «Ho contattato il dg dell'Ulss 9, Pietro Girardi, che mi ha dato il via libera per l'attivazione del servizio anche a Cologna, vista l'impennata di richieste in quest'ultimo periodo». In meno di una settimana l'ufficio tecnico ha individuato l'area, ovvero il termine di una strada nella zona industriale fra Cologna e Pressana dove, per ora, non sono insediate fabbriche, e ha contattato l'Enel per la predisposizione del contatore. Il Comune si accollerà le spese di corrente elettrica. Croce Europa si occuperà del servizio vero e proprio con i suoi operatori, mentre la Protezione civile di Cologna darà un supporto per gestire le auto in fila.

I tamponi verranno eseguiti sotto ad un tendone, in doppia fila. Basterà esibire la propria tessera sanitaria o, nel caso di tampone prescritto dal medico curante, consegnare l'impegnativa. Il costo dei tamponi chiesti privatamente sarà quello stabilito dalla Regione, ovvero di 15 euro per gli adulti e di otto per i bambini.

«Nell'ultimo mese abbiamo assistito ad un aumento della richiesta dei tamponi, non solo per coloro che ne hanno necessità per lavorare o per andare a trovare i familiari in casa di riposo, ma anche da parte di persone vaccinate che vogliono essere sicure di non essersi infettate dopo feste o incontri tra amici», sottolinea Salvadori.

Il servizio sarà attivo tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 7 alle 19, comprese festività come Capodanno ed Epifania, fino al termine dell’emergenza. Non verranno effettuati tamponi molecolari, ad eccezione di quelli prescritti dal medico oppure di quelli effettuati in caso di positività al tampone rapido.

Oggi aprirà anche un altro Punto tamponi in convenzione con l'Ulss a Caprino, in via Padre Camis. Questo centro sarà attivo lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9 alle 13, con accesso solo con prenotazione.