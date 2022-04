Sul 25 Aprile a Legnago è già scontro

A Legnago il corteo del 25 aprile tirerà dritto davanti al monumento dei partigiani: Anpi e Partito democratico insorgono contro il Comune. Nel capoluogo della Bassa è bufera sul mancato inserimento, nel programma stilato da Palazzo de' Stefani per il 77esimo anniversario della Liberazione dell'Italia dal regime nazifascista, di una sosta commemorativa davanti al cippo che in via XX Settembre ricorda il sacrificio dei partigiani, in particolare quelli legnaghesi, durante la Resistenza.

La manifestazione Per la prima volta da quando è scoppiata la pandemia, Palazzo de' Stefani tornerà ad organizzare, lunedì 25 aprile alle 10.15, la tradizionale sfilata che dal municipio raggiungerà il sacrario dedicato ai caduti di tutte le guerre in piazza San Martino. Un appuntamento a cui parteciperanno, accompagnati dalla banda cittadina, il sindaco Graziano Lorenzetti, le autorità religiose e militari e le associazioni combattentistiche oltre ad insegnanti e studenti di varie scuole della città. La commemorazione si concluderà con la benedizione impartita dal parroco del Duomo, don Maurizio Guarise, ed i vari discorsi, tra cui quello del primo cittadino. Il «ritorno alla normalità della cerimonia, svoltasi negli ultimi due anni in maniera statica ed in forma ridotta a causa dell’emergenza Covid, ha indotto Giacomo Segantini, presidente della sezione cittadina dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia (Anpi), a chiedere al sindaco Lorenzetti di inserire una breve sosta davanti al cippo commemorativo dedicato a chi ha lottato, sacrificando anche la propria vita, durante al Resistenza. Tutto ciò, tenendo conto delle origini della festa del 25 aprile, promossa dai vari governi fin dal 1946 per celebrare la totale liberazione del territorio italiano dall'oppressione di nazisti e fascisti alla fine della seconda guerra mondiale.

Il rifiuto All'istanza presentata dall'Anpi, tuttavia, Lorenzetti, che ha steso il programma della mattinata in collaborazione con il coordinamento delle associazioni combattentistiche e d'arma cittadine, ha risposto picche. «Se l'Anpi», ha scritto il sindaco a Segantini, «intende effettuare la sosta commemorativa davanti al monumento ai partigiani sarà libera di procedere, previa richiesta delle autorizzazioni necessarie, ricordando che tale programmazione non dovrà sovrapporsi a quella comunale». La risposta del sindaco non è stata accolta di buon grado dall'Anpi che, pur prendendo parte al corteo municipale, al termine della commemorazione del Comune, organizzerà alle 11.15 un «sit-in» davanti al monumento «dimenticato», invitando i cittadini a portare un fiore ai partigiani. Verranno inoltre letti testi e poesie, anche di legnaghesi protagonisti nella guerra di Liberazione, da parte di Nicola Pavanello, Monica Binotto e Fabrizio Rinaldi. Il tutto accompagnato da musiche del periodo della Resistenza.

L’Anpi «Abbiamo avanzato alcune proposte al Comune», sottolinea Segantini, «visto che non veniva convocato il comitato delle celebrazioni e non ricevevamo comunicazioni, ma non sono state accolte. Sarebbe bastato che il corteo intonasse davanti al monumento di via XX Settembre il canto Bella Ciao o che vi si rispettasse anche solo un minuto di silenzio, invece di passarci davanti ignorandolo come purtroppo avverrà». «Riteniamo doveroso», prosegue il presidente dell'Anpi, «un gesto di omaggio a chi diede dignità al nostro Paese, dopo che la criminale dittatura fascista lo sprofondò nello sfacelo materiale e morale».

Il Partito democratico Massimo Castellani, segretario cittadino del Pd, critica la decisione del sindaco di sfilare senza sostare davanti al cippo dei partigiani. «Ricordiamo a Lorenzetti», puntualizza Castellani, «che la Resistenza ha avuto un solo colore politico, ed era quello della liberazione dal nazifascismo». «La festa del 25 aprile», replica il sindaco, «è una manifestazione a carattere nazionale, non è quindi una prerogativa dell'Anpi o del Pd. Il programma della commemorazione è stato stilato e condiviso con le associazioni combattentistiche in modo da accontentare tutte le realtà coinvolte, non solo una parte». «Inoltre», conclude il sindaco, «invito chi afferma che la Resistenza abbia avuto un solo colore politico a studiare meglio la storia. I partigiani, difatti, non furono solo comunisti o di sinistra, ma anche cattolici, liberali e persino senza alcuna appartenenza politica».