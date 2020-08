Spettacolo a Villa Raimondi con i «Talenti ne L’Arena»

Proseguono le serate con i Talenti ne l’Arena, il talent show itinerante del gruppo Athesis che da anni propone spettacoli estivi con musica, cantanti, ballerini, comici e fantasisti. Dopo la tappa di lunedì a Villafranca, sarà Nogara a ospitare la manifestazione questa sera, nella suggestiva cornice del parco di Villa Raimondi. Continuano le sfide per gli artisti delle tre categorie canto, ballo e varietà, che riunisce le varie discipline. Nel canto la gara sarà tutta al femminile con Rachele Brutti, Claudia Meneghini ed Eleonora Bertoli. Nel ballo si sfideranno la musica latino americana, con la coppia della scuola Tropical dance studio, il duo latino con Sofia Pighi e un gruppo di danza moderna. Magie e acrobazie, invece, saranno le parole d’ordine per i concorrenti della categoria varietà, dove saliranno sul palco il prestigiatore Federico Bissoli, il mago Alessandro Gardenato e l’atleta circense Matilde Francescon, che si esibirà nella pole dance. Potrà accedere alle semifinali solo il primo classificato di ogni categoria. Spazio, poi, alle ragazze in gara per il concorso di bellezza Miss Lessinia, dove le concorrenti sfileranno in abiti casual, costume da bagno ed elegante. A ogni serata, la giuria sceglierà tre vincitrici, mentre la quarta si aggiudicherà il premio della più votata sulla pagina Instagram del concorso. Talenti e miss saranno valutati da una giuria di esperti del mondo dello spettacolo e da rappresentanti dell’amministrazione comunale. Ospite della serata sarà il comico vicentino Jani. La serata, condotta dalla presentatrice televisiva Angela Booloni e dal giornalista Lucio Salgaro, inizierà alle ore 21 e l’ingresso è libero. L’evento si svolgerà nel rispetto delle normative anticovid. •

L.B.