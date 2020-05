Sorpreso a rubare lamine di acciaio Denunciato 42enne

Caricano su un camion oltre 13 tonnellate di lamine di acciaio e cercano di scappare da una delle più importanti acciaierie di Vicenza senza essere visti. Ma il raid non sfugge al direttore dello stabilimento che li coglie con le mani nel sacco e chiama immediatamente la polizia. Sono stati fermati lunedì mattina, in via della Scienza a Vicenza, due uomini che tentavano di rubare materiale ferroso alle Acciaierie Beltrame. Uno di loro, il 48enne A.A., è torinese. Il suo complice invece, V.M. di 42 anni, è di Cologna Veneta. I ladri di acciaio sono stati bloccati dalle volanti della polizia mentre stavano oltrepassando il cancello di ingresso dell'azienda. Erano a bordo di un camion che aveva caricato un container pieno di laminato di acciaio, del peso di oltre 13 tonnellate e del valore approssimativo di circa 3mila euro. A chiedere l'intervento della polizia è stato il direttore dello stabilimento, dopo aver sorpreso i due individui all'opera all'interno dell'acciaieria. Quando è giunta la pattuglia delle volanti i due non sono riusciti a fornire agli agenti plausibili giustificazioni in merito alla loro presenza e alla regolarità del materiale trasportato. Peraltro la tipologia di materiale rubato non è per niente facile da piazzare, quindi è plausibile che si trattasse di un furto su commissione. I due sono stati indagati e dovranno rispondere di tentato furto in concorso. Le immagini dal circuito di videosorveglianza sono attualmente al vaglio degli inquirenti per acquisire ulteriori elementi di prova sulle modalità del tentato furto e sulla presenza di eventuali complici. •

P.B.