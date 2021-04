Società sportive Il Comune corre in aiuto delle attività

Una società sportiva su dieci, secondo il Coni, sarebbe a rischio chiusura in Veneto. L’amministrazione comunale di Cerea ha raccolto l’appello del mondo dello sport stanziando un fondo di 18mila euro, con l’obiettivo di sostenere le società locali, in particolare quelle che si occupano della crescita dei giovani. «È un campanello d’allarme che abbiamo preso molto seriamente», esordisce il sindaco Marco Franzoni. «Abbiamo la fortuna di avere sul territorio aziende sponsor molto sensibili che investono per supportare i ragazzi che praticano sport». La pandemia ha però costretto alcune imprese a rivedere, momentaneamente, le priorità e quindi è intervenuto il Comune. Sono 7 le società sportive coinvolte: pallavolo, basket, calcio, tennis, karate, atletica e tiro a segno. «Lo stanziamento», dice il consigliere con delega allo Sport Enrico Zandonà, «si concentra sulle società che hanno le giovanili perché negli ultimi mesi hanno registrato meno iscritti, com’è fisiologico che sia. È un intervento sociale, rivolto anche alle famiglie perché lo sport è ricreativo ma anche fonte di salute e crescita per i figli». •